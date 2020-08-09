Видео: как оживить правительственный лимузин СССР

Можно ли превратить советский Майбах ГАЗ-14 «Чайка» в сверкающую ласточку за один день?

Представьте себе СССР семидесятых годов и советский автомобиль, у которого есть коробка-автомат, электрические стеклоподъемники, отдельная музыкальная система с автотюном для задних пассажиров и огромный японский кондиционер, который занял половину багажника. Скажете, фантастика? А это «всего лишь» ГАЗ-14 «Чайка» — представительский аналог Майбаха Страны советов! Правда экземпляр «Чайки», который удалось найти нам, не видел мойки уже лет тридцать — мы нашли его в загадочном гараже, где стоит еще полторы сотни отечественных машин. У нас было время до конца дня и задача сделать из заброшенного под пылью советского лимузина сверкающую ласточку внутри и снаружи. Получится ли? Смотрите видео!