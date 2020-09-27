Видео: карбоновый G-Class от Mansory

Этот царский «Геландеваген» за 38 миллионов рублей — совместная работа Mansory и Philipp Plein

Эволюция еще не подарила человеку столько пальцев, чтобы пересчитать все выполненные из карбона детали этого G-Класса. Карбоновые крылья, карбоновые двери, карбоновые дверные ручки, карбоновые основания кресел. Да чего уж там, если даже знаменитая трехлучевая звезда здесь тоже из карбона! Уверены, в Mansory прямо сейчас уже думают как сделать карбоновым лобовое стекло. И ведь сделают же... Когда этот «Геландеваген» от Mansory и премиального одёжного бренда Philipp Plein был новым, его цена составляла порядка 1 миллиона евро. Так ли это много за 700-сильный карбоновый бомбардировщик, тираж которого в целом мире ограничен только семью экземплярами?! Но сейчас он стоит всего 38 миллионов рублей, а главное — он продаётся. Все подробности «торга у капота» в нашем новом видео.