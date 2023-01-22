На что способен передовой и роскошный конкурент европейского премиума?

При этом с потолка L9 опускается огромный экран кинотеатра с продвинутой системой объемного звука Dolby Atmos на 21 динамик, а контентом на нем можно управлять без пульта. Просто поднимаете руку, датчик ее заметит и теперь будет воспринимать ее как курсор. Хотите открыть люк в крыше? Просто попросите об этом голосового помощника и он все сделает сам. Впрочем, спереди вас ожидает не меньше сюрпризов. Например, у водителя тут нет… приборной панели — только маленький гаджет в руле с тачскрином. Как со всем этим управляться? Смотрите новое видео!