На что способен передовой и роскошный конкурент европейского премиума?

Видео: Li L9 — самый продвинутый кроссовер из КитаяНа что способен передовой и роскошный конкурент европейского премиума?
Глядя на длинную линию ходового огня Li Auto L9, может показаться, что это какой-то большой и дорогой родственник нового Москвича 3. Этакий ЗИМ. Габариты этого кроссовера сравнимы Mercedes-Maybach GLS, а экстерьер лишь отдаленно перекликается с москвичевским. Так выглядит самый продвинутый кроссовер для китайских миллионеров: огромный, роскошный, нафаршированный технологиями и уже готовый побороться за покупателей тех самых Майбахов. На втором ряду L9 даже установлено огромное кресло с раскладной оттоманкой — еще недавно это был атрибут только представительских седанов и считанных люксовых внедорожников.
При этом с потолка L9 опускается огромный экран кинотеатра с продвинутой системой объемного звука Dolby Atmos на 21 динамик, а контентом на нем можно управлять без пульта. Просто поднимаете руку, датчик ее заметит и теперь будет воспринимать ее как курсор. Хотите открыть люк в крыше? Просто попросите об этом голосового помощника и он все сделает сам. Впрочем, спереди вас ожидает не меньше сюрпризов. Например, у водителя тут нет… приборной панели — только маленький гаджет в руле с тачскрином. Как со всем этим управляться? Смотрите новое видео!
Предпочитаете чтение статей просмотру роликов? Тогда ознакомьтесь с экспресс-тестом L9 Дмитрия Ласькова — там и подробные фотогалереи. И если есть китайский автомобиль, способный побороться с кроссовером Li Auto в люксовом сегменте, то это «китайский Роллс-Ройс» Hongqi E-HS9. Посмотрите его обзор и сами оцените, кто из них способен отбить клиентов у именитых европейских марок.