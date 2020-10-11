Видео: обновленный Bentley Bentayga

Эксклюзив: первый в России Bentley Bentayga после глубокого рестайлинга

Казалось бы в автомобилях, особенно в моделях элитарных марок, уже давно есть все, что только может нарисовать самое богатое воображение. Может это и так, но обновленный Bentley Bentayga и без радикальных технических инноваций готов предложить столько всего интересного, что разбегутся самые искушенные глаза. На центральном тоннеле этого роскошного кроссовера предусмотрен потайной отсек, открыть который можно лишь с помощью отпечатка пальца. А еще у наисвежайшего Bentley часы Breitling с драгоценными камушками на циферблате, климат-контроль с системой озонирования воздуха, которая эффективно убивает бактерии, и ковры из шерсти. Входить в такой салон без сменки — настоящее преступление. Все остальные фишки с торжественной распаковки новейшей «Бентайги» смотрите в нашем новом видео.