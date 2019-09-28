Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:08

Видео: шестиколесный УАЗ на максималках

Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится

Среднестатистическому россиянину потребуется больше 2000 лет чтобы накопить на Mercedes-AMG G 63 6x6. И все это время ему придется обходится без еды. Парни, которые создали эту машину, голодовку не одобряют и предлагают более практичный вариант — шестиколесный пикап УРСА ПК 6х6. За смешные по сравнению с ценой AMG 3,7 миллиона рублей продают вездеход длиной 6,6 метра, колесами с малогабаритную квартиру, раздаткой от настоящего БТР и уникальной качающейся задней подвеской. Ах да, и нескромный клиренс в 63 сантиметра. О том как, монструозный шестиколесный русский «гелик» едет, можно прямо сейчас узнать из этого видео.