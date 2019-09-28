Видео: шестиколесный УАЗ на максималках

Всего 3,7 миллиона — и идеальная машина грибника в вашем гараже. Если она туда поместится

Среднестатистическому россиянину потребуется больше 2000 лет чтобы накопить на Mercedes-AMG G 63 6x6. И все это время ему придется обходится без еды. Парни, которые создали эту машину, голодовку не одобряют и предлагают более практичный вариант — шестиколесный пикап УРСА ПК 6х6. За смешные по сравнению с ценой AMG 3,7 миллиона рублей продают вездеход длиной 6,6 метра, колесами с малогабаритную квартиру, раздаткой от настоящего БТР и уникальной качающейся задней подвеской. Ах да, и нескромный клиренс в 63 сантиметра. О том как, монструозный шестиколесный русский «гелик» едет, можно прямо сейчас узнать из этого видео.