Первое знакомство с новым Volkswagen Polo

Новая внешность, новая электроника, старые моторы... и другие подробности про новый Polo

Volkswagen Polo и раньше находился в близком родстве со Шкодой Rapid, а теперь и вовсе стал родным братом: теперь у них почти одинаковый кузов лифтбек с громадным багажником и идентичные подвески... Но кое-какая разница всё-таки есть: в основном она касается оснащения автомобиля электроникой. Редактор «Мотора» Василий Костин недавно уже поездил на новом Рапиде, а теперь рассказывает подробности о новом Polo. Казалось бы: о чём говорить, если две машины почти идентичны? Но в действительности оснащение заметно отличается. Причём нельзя сказать, что Polo оснащён однозначно богаче: в чём-то он действительно опережает родного брата, но кое-какого оснащения на нём нельзя получить даже в виде опций!