Volvo и Audi: какой автомобиль можно купить, если экономить на обедах всего год
Если умножить зафиксированную Росстатом в марте 2026 года среднюю стоимость обеда в столовой, кафе или закусочной для одного человека (601,1 рубля) на число рабочих дней при пятидневной рабочей неделе (в этом году их 247), получится сумма в 148,5 тыс. рублей.
Округлив до 150 тыс. рублей, мы видим, что на вторичном рынке с таким бюджетом можно подыскать достаточно свежие автомобили Lada с небольшим пробегом, а также присмотреться к легендам девяностых от Audi и Volkswagen, и даже приобрести минивэн или грузовик. И все это будет на ходу.
Lada Samara и Priora
Так, за 150 тыс. рублей можно стать владельцем Lada Priora, выпущенной с 2007 по 2012 годы. Заявленный владельцами пробег у таких машин начинается от 120 тыс. км, нередки экземпляры и с пробегом под 300 тыс. км, правда, уже прошедшие капремонт двигателя. По типу кузова выбор есть: на продажу активно выставляют и седаны, и хетчбэки, попадаются также универсалы.
«Машина не новая, недочеты небольшие имеются, на скорость не влияют» — типичные фразы в описании такого автомобиля, сразу после перечисления замененных узлов.
В тот же бюджет укладываются и другие переднеприводные Lada — от видавших виды «восьмерок» и «девяток» из конца восьмидесятых с импортными шведскими стеклами и модным коричневым салоном до вполне «свежих» ВАЗ-2114, выпущенных в 2012—2013 годах.
«Классика»
Сэкономив год на бизнес-ланчах, есть хорошие шансы приобрести и какую-либо из «классических» моделей ВАЗа, в том числе, относящихся к категории «янгтаймеров».
Типичное предложение за 150 тыс. рублей — выпущенная в конце 1970-х «копейка», «тройка» или «шестерка» с хорошо сохранившимся кузовом и в заводской краске. На бережно сохраненные машины с минимальным пробегом и всеми родными деталями при таком бюджете рассчитывать не стоит, но вполне живой экземпляр с крепким кузовом, неплохо сохранившимся салоном и пробегом 50−100 тыс. км отыскать вполне возможно.
Укладываются в этот бюджет и ВАЗ-2105 из начала восьмидесятых со всеми атрибутами ранних машин — мотором 1.2 от «копейки», алюминиевыми бамперами, оригинальными колесными дисками. За ту же сумму можно приобрести и дорестайлинговую «Ниву» из конца 1980-х.
Легенды девяностых
Европейские автомобили 1980-х и начала 1990-х годов, хлынувшие мощным потоком в нашу страну в первые постсоветские годы, по-прежнему живы и на ходу! За 150 тыс. рублей в регионах можно присмотреть Audi 80 второго поколения с пробегом под 300 тыс. км и атмосферным дизелем на 54 л.с., либо Audi 100 тех же годов. На постсоветском пространстве такие машины называли «сигара» или «селедка» за форму кузова и ценили как альтернативу «Жигулям» за ремонтопригодность и оцинкованный кузов.
Примерно в ту же сумму обойдется его ровесница Volkswagen Jetta или седан Volkswagen Passat поколения B3. Типичное предложение за 150 тыс. рублей — автомобиль с пробегом до 600 тыс. км. и годом выпуска от 1988-го до 1993-го. В описании своих машин владельцы таких Passat, как правило, немногословны. «На ходу, но требует вложений», — типичная формула из объявления о продаже.
В конце 90-х Passat B3 со сплошной «панелью-лыжей» вместо решетки радиатора стал «народной» иномаркой в России. Подержанные машины потоком шли из Европы, а наши соотечественники оценили просторный салон и ремонтопригодность этой машины. Предложения в бюджете около 150 тыс. рублей встречаются и по шведским автомобилям: в такую сумму укладываются седаны Volvo 940 из начала 1990-х с пробегом под 400 тыс. км.
Минивэны и грузовики
По цене годового бизнес-ланча в России можно купить даже минивэн: условный Chrysler Voyager 2000 года выпуска с коррозией на колесных арках и кузовными деталями от других машин. Заявленный владельцем пробег у такой машины будет близок к 400 тыс. км, и состояние узлов и агрегатов прогнозировать в таком случае сложно.
За год скопить на обедах можно и на грузовик: в 150-тысячный бюджет укладываются «Газели» из конца девяностых. «Порогов нет, борт зашит фанерой», – типичные эпитеты, описывающие их техническое состояние.