Volvo и Audi: какой автомобиль можно купить, если экономить на обедах всего год

Если умножить зафиксированную Росстатом в марте 2026 года среднюю стоимость обеда в столовой, кафе или закусочной для одного человека (601,1 рубля) на число рабочих дней при пятидневной рабочей неделе (в этом году их 247), получится сумма в 148,5 тыс. рублей.

Округлив до 150 тыс. рублей, мы видим, что на вторичном рынке с таким бюджетом можно подыскать достаточно свежие автомобили Lada с небольшим пробегом, а также присмотреться к легендам девяностых от Audi и Volkswagen, и даже приобрести минивэн или грузовик. И все это будет на ходу.

Lada Samara и Priora

Так, за 150 тыс. рублей можно стать владельцем Lada Priora, выпущенной с 2007 по 2012 годы. Заявленный владельцами пробег у таких машин начинается от 120 тыс. км, нередки экземпляры и с пробегом под 300 тыс. км, правда, уже прошедшие капремонт двигателя. По типу кузова выбор есть: на продажу активно выставляют и седаны, и хетчбэки, попадаются также универсалы.