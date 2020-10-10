Восемь последних самураев

Видео: это «сто сороковые» Мерседесы в идеальном состоянии из Японии. Их уничтожат

Вы должно быть слышали, что в Японии едва ли не высшим шиком считается покупка представительского немецкого седана. Причем, лучше всего с европейским левым расположением руля. А еще говорят, мол, на черных S-Классах в 140-м кузове очень любили разъезжать по своим кроваво-важным делам представители якудза. Так или иначе в этот раз мы нашли парковку, где стоят целых восемь таких машин из Японии в идеальном состоянии. Четко понимаешь — за каждым из этих «кабанчиков» скрывается интереснейшая история. Возможно даже с элементами драмы и криминала. Но самая большая драма в том, что скоро эти машины уничтожат. Обо всех секретах этих загадочных машин и пойдет речь в нашем новом видео.