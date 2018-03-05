Каким получился Volkswagen I.D. Vizzion, в котором человек — просто пассажир

Новый прототип VW без руля и педалей

Каким получился Volkswagen I.D. Vizzion, в котором человек — просто пассажир

«Дизельный скандал» сильно сказался на векторе развития концерна Volkswagen — немцы мощно взялись за разработку автомобилей, с вредными выбросами которых ничего придумать нельзя, потому что их нет. Речь об электрокарах. На каждом из последних больших моторшоу VW показывал электрический прототип, дававший представление о будущей линейке компании. Первым стал хэтчбек I.D. - эдакий «Гольф» 21 века. Потом был фургон I.D. Buzz, кроссовер I.D. Crozz, а теперь очередь дошла до седана, который называется I.D. Vizzion. И он очень радикальный. Потому что огромный и без руля.
Иллюстрации: Volkswagen
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