Главные факты о крошечном кроссовере VW T-Cross

Все, что нужно знать о самом маленьком и дешевом вседорожнике Volkswagen

На специальном мероприятии в Амстердаме компания Volkswagen представила самый маленький и доступный кроссовер в своей линейке – T-Cross. Автомобиль, который по своим размерам близок к хэтчбеку Polo и Nissan Juke, получил сдвижные задние сиденья, пару трехцилиндровых двигателей и широкий набор оснащения. В том числе электронный щиток приборов, беспроводную зарядку для смартфонов и LED-фары. «Мотор» побывал на презентации компактного вседорожника и рассказывает все, что о нем нужно знать прямо сейчас.