Лаборатория
Опубликовано 05 октября 2024, 07:00
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Взлет и крах ё-мобиля

Видео: почему провалился стартап ё-авто за 150 млн долларов?
С начала новой постсоветской России все это время находились наглецы, обещавшие сделать что-то лучше Буханки! Так на свет один за одним появлялись наши автомобильные стартапы: Автокам Рейнджер, Мишка, Всероссийский автомобильный альянс Березовского. Были попытки даже создания отечественных суперкаров от футуристичного Экстремиста на основе оборонных технологий СССР до гламурной Marussia с собственным бутиком в Монте-Карло и командой Формулы-1. Но вместе с тем существовал и еще один проект, который сиял ярче, чем перевернувшаяся фура со стразами!
Взлет и крах ё-мобиля
© Илья Фролов
Илья Фролов

Просто представьте себе: народный гибридный кроссовер по цене чуть-чуть дороже Лады Приора, с минималистичным салоном как у Теслы и расходом топлива 3,5 литра на «сотню». Про некий роторно-лопастной двигатель, суперконденсаторы, кузов из базальтового волокна и прочие чудеса даже говорить нечего — что не строчка, то научная фантастика. И тем не менее, этот проект действительно мог быть запущен в производство! Больше того: один человек даже получил в пользование собственный готовый ё-мобиль. В общем, сегодня мы поговорим про взлет и крах ё-авто и его народного гибрида. Что же это был за проект и куда он испарился?

А здесь можно почитать историю Мотора о том, как рождалась Marussia – суперкар, который мы потеряли. Она насыщена громкими прожектами, бутиками в Монте-Карло, банкротствами и скандалами с неуплаченными зарплатами, но если кто-то пострадал в этой истории больше всех, то это сами машины.

А это уже рассказ про новый суперкар по-русски и здесь есть все: карбон, максималка 380 км/ч. Называется этот пожиратель асфальта Rossa, но что это откуда и откуда оно взялось?

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