Видео: почему провалился стартап ё-авто за 150 млн долларов?

А здесь можно почитать историю Мотора о том, как рождалась Marussia – суперкар, который мы потеряли. Она насыщена громкими прожектами, бутиками в Монте-Карло, банкротствами и скандалами с неуплаченными зарплатами, но если кто-то пострадал в этой истории больше всех, то это сами машины.

А это уже рассказ про новый суперкар по-русски и здесь есть все: карбон, максималка 380 км/ч. Называется этот пожиратель асфальта Rossa, но что это откуда и откуда оно взялось?