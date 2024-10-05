Видео: почему провалился стартап ё-авто за 150 млн долларов?

Взлет и крах ё-мобиляВидео: почему провалился стартап ё-авто за 150 млн долларов?
Просто представьте себе: народный гибридный кроссовер по цене чуть-чуть дороже Лады Приора, с минималистичным салоном как у Теслы и расходом топлива 3,5 литра на «сотню». Про некий роторно-лопастной двигатель, суперконденсаторы, кузов из базальтового волокна и прочие чудеса даже говорить нечего — что не строчка, то научная фантастика. И тем не менее, этот проект действительно мог быть запущен в производство! Больше того: один человек даже получил в пользование собственный готовый ё-мобиль. В общем, сегодня мы поговорим про взлет и крах ё-авто и его народного гибрида. Что же это был за проект и куда он испарился?
А здесь можно почитать историю Мотора о том, как рождалась Marussia – суперкар, который мы потеряли. Она насыщена громкими прожектами, бутиками в Монте-Карло, банкротствами и скандалами с неуплаченными зарплатами, но если кто-то пострадал в этой истории больше всех, то это сами машины.
А это уже рассказ про новый суперкар по-русски и здесь есть все: карбон, максималка 380 км/ч. Называется этот пожиратель асфальта Rossa, но что это откуда и откуда оно взялось?