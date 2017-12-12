Угадай, какую работу выполняли эти машины

Мы все привыкли, что на фоне западных аналогов номенклатура советских машин была достаточно ограниченной. «Членовозы» разных лет, «Москвич», «Жигули», «Волги», «Запорожцы», небольшой перечень моделей грузовиков. Но параллельно с ними существовали десятки и сотни мелкосерийных и экспериментальных спецмашин, которые нам практически неизвестны. Сможете отгадать их предназначение?