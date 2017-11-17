Разбираемся, почему «заряженный» седан Subaru имеет все шансы встретиться с «эвиком». В Валгалле

За последние недели из Subaru поступали весьма неоднозначные сообщения о судьбе самой известной модели компании – «заряженного» седана WRX STI. И все они так или иначе намекают на то, что полноприводная четырехдверка имеет все шансы проследовать по тому же адресу, куда пару лет назад отправился ее непримиримый соперник – Mitsubishi Lancer Evolution. В общем, мы решили собрать все факты, указывающие на то, что STI больше не будет.

## Причина #1: Он слишком старый

Пора в этом признаться: нынешнее поколение Subaru WRX STI по сухим цифрам – вообще не эталон «заряженной» машины в 2017 году. Полноприводные BMW M140i и Mercedes-AMG A 45 мощнее, быстрее и стоят дешевле!