Разбираемся, почему «заряженный» седан Subaru имеет все шансы встретиться с «эвиком». В Валгалле

5 причин, почему Subaru WRX STI всёРазбираемся, почему «заряженный» седан Subaru имеет все шансы встретиться с «эвиком». В Валгалле
За последние недели из Subaru поступали весьма неоднозначные сообщения о судьбе самой известной модели компании – «заряженного» седана WRX STI. И все они так или иначе намекают на то, что полноприводная четырехдверка имеет все шансы проследовать по тому же адресу, куда пару лет назад отправился ее непримиримый соперник – Mitsubishi Lancer Evolution. В общем, мы решили собрать все факты, указывающие на то, что STI больше не будет.
За последние недели из Subaru поступали весьма неоднозначные сообщения о судьбе самой известной модели компании – «заряженного» седана WRX STI. И все они так или иначе намекают на то, что полноприводная четырехдверка имеет все шансы проследовать по тому же адресу, куда пару лет назад отправился ее непримиримый соперник – Mitsubishi Lancer Evolution. В общем, мы решили собрать все факты, указывающие на то, что STI больше не будет.
##Причина #1: Он слишком старый
Пора в этом признаться: нынешнее поколение Subaru WRX STI по сухим цифрам – вообще не эталон «заряженной» машины в 2017 году. Полноприводные BMW M140i и Mercedes-AMG A 45 мощнее, быстрее и стоят дешевле!
А ведь на этом список конкурентов Subaru WRX STI не заканчивается. Есть еще Ford Focus RS, Audi RS3 и Volkswagen Golf R. И они тоже быстрее «стихи».
Да, на грунтовке любая из этих машин, скорее всего, сольет японцу в одни ворота, и если для вас это все еще аргумент в пользу Subaru, то, похоже, вы переиграли в Richard Burns Rally.
##Причина #2: STI уже всем всё доказала
Да-да, вы можете сказать, что ни «копейка» BMW, ни A-класс от AMG не выиграли ничего серьезного в автоспорте. Но вспоминать о победах Subaru в мировом ралли такой же моветон, как любоваться на пыльный ковер на стене. Забывать об этом никто не собирается, но кичиться этим тоже уже не стоит. Последние годы гонки для Subaru – это кольцо. Причем, не первого эшелона.
Тем не менее, летом 2017 года WRX STI стал быстрейшим седаном Нюрбургринга, проехав трассу за 6 минут 57.5 секунды. Есть только нюанс – такой же седан у дилера купить не получится.
Машину для рекорда «Северной петли» строили британцы из Prodrive. И эта «стиха» отличается от любой другой версии седана, как смартфон от утюга. Под капот поставили двухлитровую «турбочетверку» на 600 сил и подружили ее с секвентальной коробкой передач. Подвеску перелопатили полностью – без внимания не остались даже рычаги! Назад поставили активное крыло, а на золотистые диски (куда же без них) нацепили слики.
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Да, это лютое читерство. Да, этот WRX STI седаном можно назвать с огромной натяжкой, потому что через задние двери внутрь машины смогут попасть только цирковые карлики-акробаты, так как за дверями – лес из труб каркаса безопасности. Ну, а диваном там вообще не пахнет.
Тем не менее, результат этой машины на Нюрбургринге уступает абсолютному рекорду трассы, который установил совсем уж безбашенный McLaren P1 XP1 LM, менее 15 секунд. Разве это не красивый финальный аккорд?
##Причина #3: С ним уже попрощались
Да-да, пока мы тут рассуждаем, прощание с WRX STI уже началось. В начале ноября британский офис Subaru объявил о выпуске прощальной спецверсии. По сути, представительство просто предложило своим клиентам обновленную версию седана, которая появилась в США в начале года. Четырехдверку доукомплектовали электронным управлением центральным диффом, 19-дюймовыми колесами, желтыми тормозными «машинками» и другим передним бампером.
Но важно не это. Тогда же из Великобритании пришло официальное сообщении, в котором говорится о том, что «WRX STI внесет свой вклад в будущие разработки Subaru, нежели продолжит существование в нынешнем виде». Конечно, это не подтверждение полного отказа от «заряженного» седана. А в российском представительстве марки нам рассказали, что это решение вообще затронет только Великобританию. Но если STI уйдет с самого крупного рынка "горячих" и "подогретых" модификаций гражданских машин, то это что-нибудь да значит.
К тому же, 15 ноября глава европейского офиса Subaru по маркетингу, продажам и взаимодействию с общественностью Давид Делло Стритто заявил, что компания готова некоторое время пожить вообще без WRX STI. Потому что в нынешнем виде «стиха» попросту не может быть адаптирована под ужесточающиеся требования по уровню вредных выбросов. Упс.
##Причина #4: У него нет преемника
В том же интервью Делло Стритто признался, что в Subaru еще не сделали WRX STI следующего поколения, хотя текущему седану уже четыре года. А если учесть, что цикл разработки новой модели, как правило, начинается почти сразу после выхода текущей, то можно сделать два весьма банальных предположения: либо что-то пошло не так в процессе разработки, либо за следующий WRX STI еще не садились.
О том, что требования к вредным выбросам автомобилей по всему миру будут становиться все жестче и жестче, говорят уже давно, а это значит, что для выживания на больших рынках в Европе, Северной Америке и Китае любой компании нужны либо подключаемые гибриды, либо электромобили. И вот тут начинаются проблемы.
Первая гибридная модель у Subaru появилась лишь в 2013 году. Ей стал кроссовер XV, но уже тогда он выглядел, как Nokia 3310 на одной полке с «айфонами». Модель укомплектовали 150-сильным бензиновым мотором и 13,6-сильным электродвигателем. В Subaru говорили, что это – самая экономичная полноприводная машина в Америке. Вероятно, это так и было, вот только сознание клиентов эта тачка не порвала, поэтому ее тихонько увели с рынка из-за чрезвычайно низкого спроса.
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Получается, что для выживания WRX STI должен хотя бы частично перейти не электротягу, а работать с такими технологиями в Subaru пока еще не слишком умеют. Эти парни хорошо знают, как настраивать полный привод, как делать машины азартными и какими должны быть универсалы, чтобы рубиться наравне с внедорожниками, но вот с батарейками и электромоторами у них пока не заладилось.
##Причина #5: Такая машина Subaru не нужна
Теперь совсем откровенно: выпускать «заряженные» машины сейчас не всегда готовы даже очень большие компании, к коим Subaru вообще не относится. «Тойота» медлит с новой «Супрой», Nissan завернул хот-хэтча на базе Pulsar, Mazda распрощалась с MPS, а Opel еще до перехода под управление PSA почти слил OPC-линейку.
В Subaru вложились в новую модульную платформу SGP, на которой будут строить вообще все, и только-только начали продавать построенные на ней модели. При этом сама линейка марки настолько далека от идеала даже на глобальном уровне, что японцам в первую очередь нужно думать, например, о семиместном кроссовере, вклад которого в окупаемость новой «тележки» будет несравнимо больше, чем доходы от сложного в разработке и производстве «заряженного» седана.
Более того, Subaru еще только предстоит понять, как сделать все новинки соответствующими экологическим стандартам будущего. Если говорить проще, то им надо догнать конкурентов в области электрокаро- и гибридостроения. И в этой гонке они пока еще в роли догоняющих.
P.S. Но надежда есть!
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я выбрал вместо рекламы.
На прошедшем в Токио автосалоне Subaru показала прототип VIZIV Performance Concept, который, в отличие от предыдущих «Визивов», демонстрировавших будущее кроссоверной линейки, намекает на будущее семейства WRX. И прототип этот получился крутым! Агрессивным, современным, не перегруженным деталями, с хорошими пропорциями, в которых тонко обыграна тема спорткара с генами кроссовера.
Но с концептами есть одна проблема: чаще всего они так и остаются гипотетическим видение светлого и беззаботного будущего.