«Запорожец» за 20 млн рублей

Видео: среднемоторный «горбатый», который стоит как Lamborghini Aventador

Цена для советской машины, а тем более «Запорожца» — безумная, но взяли ее не с потолка: работа здесь проделана просто титаническая. На создание этой машины ушло аж четыре других: два «горбатых» и два «Лотуса». И это не какой-нибудь Elise, а очень злой Exige Cup — такой выбор сделали не случайно, потому что этот «Запорожец» заточен под гоночный трек. Здесь есть каркас, съемный руль, работающая (скорее всего) аэродинамика и еще куча безумно интересных фишек, как скрытые приборы в бардачке или кондиционер, который дует через колонки аудиосистемы — обо всех мы подробно рассказали в нашем новом видео.