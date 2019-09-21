Видео: самый мощный «Гелик»

Самый быстрый в мире внедорожник с V12 — Brabus G V12 900

Характеристики этой машины можно описать одной цифрой: 1500 Нм! Таким крутящим моментом обычно обладают магистральные грузовики. А все потому, что в Брабусе умудрились установить под капот нового «Гелика» V12 от «шестисотого» Мерседеса. Доработанный двойной турбонаддув, увеличенный объем и другие компоненты довели мощность этого мотора до 900 л.с. и сделали из G-Класса самую эксклюзивную и дорогую машину с высоким клиренсом — всего будет создано 10 экземпляров. А об остальных интересных этого монстра можно узнать в новом видео.