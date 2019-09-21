Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
8:30

Видео: самый мощный «Гелик»

Самый быстрый в мире внедорожник с V12 — Brabus G V12 900

Характеристики этой машины можно описать одной цифрой: 1500 Нм! Таким крутящим моментом обычно обладают магистральные грузовики. А все потому, что в Брабусе умудрились установить под капот нового «Гелика» V12 от «шестисотого» Мерседеса. Доработанный двойной турбонаддув, увеличенный объем и другие компоненты довели мощность этого мотора до 900 л.с. и сделали из G-Класса самую эксклюзивную и дорогую машину с высоким клиренсом — всего будет создано 10 экземпляров. А об остальных интересных этого монстра можно узнать в новом видео.