Опубликовано 25 января 2026, 10:051 мин.
10 cеданов, которые не теряют в цене
Перечислены 10 седанов, которые с годами не теряют в цене. По данным topspeed.com, на первом месте в этой категории находится Toyota Corolla Sedan Hybrid. Спустя 5 лет после начала эксплуатации, остаточная стоимость машины остается на уровне 62%. Это связано с тем, что автомобиль считается надежным и экономичным.
© topspeed.com
Второе место занимает гибридный седан Honda Civic, остаточная стоимость которого после пяти лет составляет 61%. Машина вошла в число финалистов за счет технологичной силовой установки, которая делает автомобиль одновременно мощным и экономичным.
В топ-3 входит Toyota Prius (60%). Хотя первые несколько поколений этой модели считались технически слабыми и медленными, а также вызывали множество шуток, Prius до сих пор считается самой экономичной в мире машиной.
Далее следуют Toyota Corolla (58%), Honda Civic (57%), Toyota Camry (55%), Honda Accord (54%), Mazda 3 (54%), Subaru Legacy (53%), Hyundai Elantra Hybrid (52%).
