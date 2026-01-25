10 cеданов, которые не теряют в цене

Второе место занимает гибридный седан Honda Civic, остаточная стоимость которого после пяти лет составляет 61%. Машина вошла в число финалистов за счет технологичной силовой установки, которая делает автомобиль одновременно мощным и экономичным.

В топ-3 входит Toyota Prius (60%). Хотя первые несколько поколений этой модели считались технически слабыми и медленными, а также вызывали множество шуток, Prius до сих пор считается самой экономичной в мире машиной.

Далее следуют Toyota Corolla (58%), Honda Civic (57%), Toyota Camry (55%), Honda Accord (54%), Mazda 3 (54%), Subaru Legacy (53%), Hyundai Elantra Hybrid (52%).

