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14:06

В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров

Норму о 10-дневном периоде, в который можно получить регистрационные знаки, отменят с 2020 года

С 1 января 2020 года российским автовладельцам запретят эксплуатировать на дорогах только что купленные новые машины без госномеров. Об этом изменении рассказали на Всероссийском семинаре-совещании ГИБДД, проходящем в Екатеринбурге.

Нововведение связано с тем, что регистрировать новые автомобили будут сами дилеры. Соответствующая норма прописана в федеральном законе «О государственной регистрации транспортных средств». Для того, чтобы поставить машину на учет, дилер обязан получить статус «специализированной организации» и соответствовать ряду требований.

В случае, если все условия выполнены, продавец может передавать документы для регистрации нового автомобиля в ГИБДД и изготавливать таблички с номерами (при этом сочетание букв и цифр назначает Госавтоинспекция). После этого машину с полным комплектом документов, номерами и ключами выдают покупателю.

Что касается автомобилей, приобретенных на вторичном рынке, то их, как и прежде, можно будет ставить на учет в течение 10 дней.

Источник: Autonews