В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров

Нововведение связано с тем, что регистрировать новые автомобили будут сами дилеры. Соответствующая норма прописана в федеральном законе «О государственной регистрации транспортных средств». Для того, чтобы поставить машину на учет, дилер обязан получить статус «специализированной организации» и соответствовать ряду требований.

В случае, если все условия выполнены, продавец может передавать документы для регистрации нового автомобиля в ГИБДД и изготавливать таблички с номерами (при этом сочетание букв и цифр назначает Госавтоинспекция). После этого машину с полным комплектом документов, номерами и ключами выдают покупателю.