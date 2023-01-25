10 люксовых автомобилей, от который россияне не готовы отказаться

Составлен рейтинг моделей люксового сегмента, которые покупали в России даже несмотря на прекращение официальных поставок

«Автостат» составил список из 10 автомобилей класса люкс, которые были наиболее востребованными в России в 2022 году. Так, бестселлером в этом сегменте оказался кроссовер Maserati Levante, второе место по объемам продаж занял Rolls-Royce Cullinan, а замкнул тройку лидеров Bentley Continental GT. Стоит отметить, что ни одна из трех перечисленных моделей с марта 2022 года в нашу страну официально не поставлялась, однако любители роскоши все равно не отказались от их покупки.