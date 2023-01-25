10 люксовых автомобилей, от который россияне не готовы отказаться

10 люксовых автомобилей, от который россияне не готовы отказатьсяСоставлен рейтинг моделей люксового сегмента, которые покупали в России даже несмотря на прекращение официальных поставок
«Автостат» составил список из 10 автомобилей класса люкс, которые были наиболее востребованными в России в 2022 году. Так, бестселлером в этом сегменте оказался кроссовер Maserati Levante, второе место по объемам продаж занял Rolls-Royce Cullinan, а замкнул тройку лидеров Bentley Continental GT. Стоит отметить, что ни одна из трех перечисленных моделей с марта 2022 года в нашу страну официально не поставлялась, однако любители роскоши все равно не отказались от их покупки.
Каждый пятый купленный в прошлом году люксовый автомобиль – это Maserati Levante. Продажи модели составили 75 единиц. Rolls-Royce Cullinan разошелся в количестве 58 экземпляров, а Bentley Continental GT – 33 штуки. Столько же было продано и Rolls-Royce Ghost. Также в рейтинг попали Lamborghini Urus (32 штуки), который занял пятую строку и отечественный седан Aurus Senat (30 штук), завершивший 2022 год на шестой позиции.
Седьмое и восьмое места достались двум моделям Bentley, кроссоверу Bentayga (28 штуки) и седану Continental Flying Spur (23 штуки). А на последних двух строчках оказались суперкары Ferrari Roma и SF90 Stradale, каждый из которых был продан в количестве 13 экземпляров.
Всего же за прошлый год россияне приобрели 376 новых люксовых автомобилей, что на 58 процентов меньше, чем в 2021-м.