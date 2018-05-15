Полицейские задержали автовладельца после того, как он врезался в припаркованный автомобиль

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В Риге 100-летний водитель не заменил, как попал в ДТП

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15 мая 2018

Полицейские Риги задержали водителя, который пытался скрыться с места ДТП. При проверке документов выяснилось, что ему 100 лет. Об этом сообщает информационный портал Рижской думы.

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По словам владельца красной Mazda, он не пытался скрыться с места аварии, а попросту не заметил, как врезался в припаркованный Mercedes-Benz. При этом водителя немецкой машины полицейским обнаружить не удалось. Будут ли применены какие-либо меры с 100-летнему автовладельцу, не сообщается.

Ранее жандармы французского департамента Ло и Гаронна задержали 85-летнюю женщину, двигающуюся на Renault Twingo со скоростью 160 километров в час. Нарушение скоростного лимита она объяснила тем, что очень торопилась.

Летом прошлого года в Бельгии оштрафовали и на три месяца лишили водительского удостоверения 79-летнюю местную жительницу. На своем Porsche она ехала по дороге общего пользования со скоростью 238 километров в час.

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