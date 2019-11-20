1100-сильное купе Karma наберет «сотню» за 1,9 секунды

Спереди и сзади автомобиля расположено по одному электромотору. Емкость аккумулятора составляет 120 киловатт-часов: как говорят представители марки, на одной зарядке гиперкар способен проехать до 563 километров. С места до 100 километров в час полноприводный прототип ускоряется за 1,9 секунды.
В концепте реализованы несколько технологий собственной разработки инженеров Karma. В их числе сканер отпечатков пальцев и система распознавания лиц, аудиосистема с 3D-эффектом и распределением звука по отдельным зонам, а также биометрические кресла и руль.
Самой любопытной особенностью новинки является возможность заново пережить последнюю поездку на автомобиле. Создатели оснастили SC2 камерой высокого разрешения и лидарами, благодаря чему автомобиль может вести 360-градусную съемку. Одновременно с этим система искусственного интеллекта фиксирует в режиме реального времени все атрибуты поездки, начиная от ускорений и поворотов и заканчивая звуками, температурой воздуха и плейлистом.
После поездки водитель может заново воспроизвести ее в припаркованном автомобиле. Смартфон устанавливается на место салонного зеркала заднего вида и на экране отображается запись поездки именно с этого ракурса, а адаптивный лазерный проектор превращает остальное пространство в настоящий гоночный симулятор. Владельцы смогут делиться записями друг с другом, а также воспроизводить в своем автомобиле маршруты других водителей из любой точки мира.
Когда именно будет запущено серийное производство, в компании пока не говорят. Пока что единственной моделью Karma, которую можно купить, является гибридный седан Revero. На той же автомобильной выставке в Лос-Анджелесе калифорнийцы представили «заряженную» версию этой четырехдверки с приставкой GTS.
Суммарная мощность электромоторов осталась на прежнем уровне (542 силы), зато удалось улучшить динамику — Revero GTS тратит на разгон до сотни 3,9 секунды против 4,5 у обычной версии. В продаже модель появится уже в первом квартале 2020 года, стоимость будет начинаться от 150 тысяч долларов (9 601 500 рублей).