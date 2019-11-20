1100-сильное купе Karma наберет «сотню» за 1,9 секунды

Спереди и сзади автомобиля расположено по одному электромотору. Емкость аккумулятора составляет 120 киловатт-часов: как говорят представители марки, на одной зарядке гиперкар способен проехать до 563 километров. С места до 100 километров в час полноприводный прототип ускоряется за 1,9 секунды.

В концепте реализованы несколько технологий собственной разработки инженеров Karma. В их числе сканер отпечатков пальцев и система распознавания лиц, аудиосистема с 3D-эффектом и распределением звука по отдельным зонам, а также биометрические кресла и руль.