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16:03

1100-сильное купе Karma наберет «сотню» за 1,9 секунды

В компании пообещали запустить прототип в серию

Калифорнийская компания Karma Automotive представила на автосалоне в Лос-Анджелесе новый концепт-кар SC2. Двухдверное купе оснащено электромоторами суммарной мощностью 1100 лошадиных сил.

Спереди и сзади автомобиля расположено по одному электромотору. Емкость аккумулятора составляет 120 киловатт-часов: как говорят представители марки, на одной зарядке гиперкар способен проехать до 563 километров. С места до 100 километров в час полноприводный прототип ускоряется за 1,9 секунды.

В концепте реализованы несколько технологий собственной разработки инженеров Karma. В их числе сканер отпечатков пальцев и система распознавания лиц, аудиосистема с 3D-эффектом и распределением звука по отдельным зонам, а также биометрические кресла и руль.

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Самой любопытной особенностью новинки является возможность заново пережить последнюю поездку на автомобиле. Создатели оснастили SC2 камерой высокого разрешения и лидарами, благодаря чему автомобиль может вести 360-градусную съемку. Одновременно с этим система искусственного интеллекта фиксирует в режиме реального времени все атрибуты поездки, начиная от ускорений и поворотов и заканчивая звуками, температурой воздуха и плейлистом.

После поездки водитель может заново воспроизвести ее в припаркованном автомобиле. Смартфон устанавливается на место салонного зеркала заднего вида и на экране отображается запись поездки именно с этого ракурса, а адаптивный лазерный проектор превращает остальное пространство в настоящий гоночный симулятор. Владельцы смогут делиться записями друг с другом, а также воспроизводить в своем автомобиле маршруты других водителей из любой точки мира.

Когда именно будет запущено серийное производство, в компании пока не говорят. Пока что единственной моделью Karma, которую можно купить, является гибридный седан Revero. На той же автомобильной выставке в Лос-Анджелесе калифорнийцы представили «заряженную» версию этой четырехдверки с приставкой GTS.

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Суммарная мощность электромоторов осталась на прежнем уровне (542 силы), зато удалось улучшить динамику — Revero GTS тратит на разгон до сотни 3,9 секунды против 4,5 у обычной версии. В продаже модель появится уже в первом квартале 2020 года, стоимость будет начинаться от 150 тысяч долларов (9 601 500 рублей).