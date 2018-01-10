Коллекцию из 12 редких Porsche оценили в 7 миллионов долларов

Аукционный дом RM Sotheby’s пустит с молотка самую дорогую и эксклюзивную коллекцию спорткаров Porsche 911 поколения 964. Торги пройдут в марте текущего года в рамках конкурса элегантности Amelia Island Concours d’Elegance. Вся коллекция обойдется примерно в 7,4 миллиона долларов.

Выставленные на продажу автомобили считаются одними из редчайших Porsche, доработанные специальным подразделением немецкой марки. В коллекцию входит 11 спорткаров в кузове 964 и один в кузове 930.

1/4 2/4 3/4 4/4 Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Porsche 911 Carrera RSR 3.8

Среди них — один из 45 экземпляров Porsche Carrera RSR 3.8, окрашенный в редкий желтый цвет Ferrari Yellow. Пробег спорткара составляет 765 километров, а ориентировочная цена — 1,2-1,4 миллиона долларов.

1/4 2/4 3/4 4/4 Porsche 911 Carrera RS 3.8 Porsche 911 Carrera RS 3.8 Porsche 911 Carrera RS 3.8 Porsche 911 Carrera RS 3.8

Еще один лот — Carrera RS 3.8 1993 года. Всего компания выпустила 55 таких автомобилей. Планируется, что окончательная цена за лот достигнет отметки полутора миллионов долларов.

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Porsche 911 Turbo S X83 'Flachbau'. Цена: 500-600 тысяч долларов. Porsche 911 Turbo S X85 'Flachbau'. Цена: 600-800 тысяч долларов. Porsche 911 Speedster. Цена: 200-250 тысяч долларов. Porsche 911 Turbo 'Flat Nose' Coupe. Цена: 200-250 тысяч долларов. Porsche 911 Carrera Cup. Цена: 250-325 тысяч долларов. Porsche 911 Turbo 3.3. Цена: 200-250 тысяч долларов. Porsche 911 Carrera RS. Цена: 200-250 тысяч долларов. Porsche 911 Carrera RS America. Цена: 200-250 тысяч долларов. Porsche 911 Turbo S 'Leichtbau'. Цена: 1-1,2 миллиона долларов. Porsche 911 Turbo 3.6. Цена: 200-250 тысяч долларов.

Также на торги выставят редчайший Porsche 911 Turbo S X83 «Flachbau», который выпустили в количестве десяти экземпляров, и еще несколько моделей с «плоским носом».

Весной прошлого года на торгах Sotheby's в Италии был продан уникальный трековый Porsche 911 Carrera RSR 3.8 образца 1993 года выпуска. Пробег машины составлял 10 километров, а всего компания выпустила 51 экземпляр модели.