В коллекцию входят 11 спорткаров в кузове 964 и один в кузове 930

Пульс

Коллекцию из 12 редких Porsche оценили в 7 миллионов долларов

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10 января 2018

Аукционный дом RM Sotheby’s пустит с молотка самую дорогую и эксклюзивную коллекцию спорткаров Porsche 911 поколения 964. Торги пройдут в марте текущего года в рамках конкурса элегантности Amelia Island Concours d’Elegance. Вся коллекция обойдется примерно в 7,4 миллиона долларов.

Выставленные на продажу автомобили считаются одними из редчайших Porsche, доработанные специальным подразделением немецкой марки. В коллекцию входит 11 спорткаров в кузове 964 и один в кузове 930.

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Porsche 911 Carrera RSR 3.8

Porsche 911 Carrera RSR 3.8

Porsche 911 Carrera RSR 3.8

Porsche 911 Carrera RSR 3.8

Porsche 911 Carrera RSR 3.8

Porsche 911 Carrera RSR 3.8

Porsche 911 Carrera RSR 3.8

Porsche 911 Carrera RSR 3.8

Среди них — один из 45 экземпляров Porsche Carrera RSR 3.8, окрашенный в редкий желтый цвет Ferrari Yellow. Пробег спорткара составляет 765 километров, а ориентировочная цена — 1,2-1,4 миллиона долларов.

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Porsche 911 Carrera RS 3.8

Porsche 911 Carrera RS 3.8

Porsche 911 Carrera RS 3.8

Porsche 911 Carrera RS 3.8

Porsche 911 Carrera RS 3.8

Porsche 911 Carrera RS 3.8

Porsche 911 Carrera RS 3.8

Porsche 911 Carrera RS 3.8

Еще один лот — Carrera RS 3.8 1993 года. Всего компания выпустила 55 таких автомобилей. Планируется, что окончательная цена за лот достигнет отметки полутора миллионов долларов.

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Porsche 911 Turbo S X83 'Flachbau'. Цена: 500-600 тысяч долларов.

Porsche 911 Turbo S X83 'Flachbau'. Цена: 500-600 тысяч долларов.

Porsche 911 Turbo S X85 'Flachbau'. Цена: 600-800 тысяч долларов.

Porsche 911 Turbo S X85 'Flachbau'. Цена: 600-800 тысяч долларов.

Porsche 911 Speedster. Цена: 200-250 тысяч долларов.

Porsche 911 Speedster. Цена: 200-250 тысяч долларов.

Porsche 911 Turbo 'Flat Nose' Coupe. Цена: 200-250 тысяч долларов.

Porsche 911 Turbo 'Flat Nose' Coupe. Цена: 200-250 тысяч долларов.

Porsche 911 Carrera Cup. Цена: 250-325 тысяч долларов.

Porsche 911 Carrera Cup. Цена: 250-325 тысяч долларов.

Porsche 911 Turbo 3.3. Цена: 200-250 тысяч долларов.

Porsche 911 Turbo 3.3. Цена: 200-250 тысяч долларов.

Porsche 911 Carrera RS. Цена: 200-250 тысяч долларов.

Porsche 911 Carrera RS. Цена: 200-250 тысяч долларов.

Porsche 911 Carrera RS America. Цена: 200-250 тысяч долларов.

Porsche 911 Carrera RS America. Цена: 200-250 тысяч долларов.

Porsche 911 Turbo S 'Leichtbau'. Цена: 1-1,2 миллиона долларов.

Porsche 911 Turbo S 'Leichtbau'. Цена: 1-1,2 миллиона долларов.

Porsche 911 Turbo 3.6. Цена: 200-250 тысяч долларов.

Porsche 911 Turbo 3.6. Цена: 200-250 тысяч долларов.

Также на торги выставят редчайший Porsche 911 Turbo S X83 «Flachbau», который выпустили в количестве десяти экземпляров, и еще несколько моделей с «плоским носом».

Весной прошлого года на торгах Sotheby's в Италии был продан уникальный трековый Porsche 911 Carrera RSR 3.8 образца 1993 года выпуска. Пробег машины составлял 10 километров, а всего компания выпустила 51 экземпляр модели.

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Фото RM Sotheby’s
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