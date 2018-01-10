Коллекцию из 12 редких Porsche оценили в 7 миллионов долларов
Аукционный дом RM Sotheby’s пустит с молотка самую дорогую и эксклюзивную коллекцию спорткаров Porsche 911 поколения 964. Торги пройдут в марте текущего года в рамках конкурса элегантности Amelia Island Concours d’Elegance. Вся коллекция обойдется примерно в 7,4 миллиона долларов.
Выставленные на продажу автомобили считаются одними из редчайших Porsche, доработанные специальным подразделением немецкой марки. В коллекцию входит 11 спорткаров в кузове 964 и один в кузове 930.
Среди них — один из 45 экземпляров Porsche Carrera RSR 3.8, окрашенный в редкий желтый цвет Ferrari Yellow. Пробег спорткара составляет 765 километров, а ориентировочная цена — 1,2-1,4 миллиона долларов.
Еще один лот — Carrera RS 3.8 1993 года. Всего компания выпустила 55 таких автомобилей. Планируется, что окончательная цена за лот достигнет отметки полутора миллионов долларов.
Также на торги выставят редчайший Porsche 911 Turbo S X83 «Flachbau», который выпустили в количестве десяти экземпляров, и еще несколько моделей с «плоским носом».
Весной прошлого года на торгах Sotheby's в Италии был продан уникальный трековый Porsche 911 Carrera RSR 3.8 образца 1993 года выпуска. Пробег машины составлял 10 километров, а всего компания выпустила 51 экземпляр модели.