Названы сроки повышения скоростного лимита на российских дорогах

В разговоре с ТАСС замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Евгений Носов сообщил, что существующие в стране магистрали рассчитаны на скорость 150 километров в час по своим техническим параметрам. Однако для того, чтобы увеличить скоростной лимит, дорога должна соответствовать ряду условий. Это, во-первых, качественное покрытие, а во-вторых, соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве. Кроме того, на трассе не должно быть очагов аварийности.
ГОСТ, позволяющий ввести ограничение в 130 километров в час, разрабатывается в России впервые. Ответственным за подготовку документа является Российский дорожный научно-исследовательский институт, который получил соответствующий заказ от Росавтодора.
Согласно действующим ПДД, максимально допустимая скорость на автомагистралях составляет 110 километров в час для легковых автомобилей и мотоциклов, и 90 километров в час – для грузового транспорта массой более 3,5 тонны. Однако по решению собственника трассы лимит может быть увеличен до 130 километров в час. Например, такое ограничение на сегодняшний день действует на пяти участках трассы М-4 «Дон» и на двух отрезках М-11 «Москва–Санкт-Петербург». Обе эти дороги платные и находятся в ведомстве госкомпании «Автодор».