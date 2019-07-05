Названы сроки повышения скоростного лимита на российских дорогах

В разговоре с ТАСС замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Евгений Носов сообщил, что существующие в стране магистрали рассчитаны на скорость 150 километров в час по своим техническим параметрам. Однако для того, чтобы увеличить скоростной лимит, дорога должна соответствовать ряду условий. Это, во-первых, качественное покрытие, а во-вторых, соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве. Кроме того, на трассе не должно быть очагов аварийности.

ГОСТ, позволяющий ввести ограничение в 130 километров в час, разрабатывается в России впервые. Ответственным за подготовку документа является Российский дорожный научно-исследовательский институт, который получил соответствующий заказ от Росавтодора.