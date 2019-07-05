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10:40

Названы сроки повышения скоростного лимита на российских дорогах

Стандарт, который вводит ограничение в 130 километров в час, может быть принят до конца текущего года

© avtodor-tr.ru
В Росавтодоре заявили, что ГОСТ, предусматривающий повышение разрешенной скорости транспорта на некоторых дорогах со 110 до 130 километров в час, могут ввести в конце 2019 года либо в начале 2020 года.
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В разговоре с ТАСС замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Евгений Носов сообщил, что существующие в стране магистрали рассчитаны на скорость 150 километров в час по своим техническим параметрам. Однако для того, чтобы увеличить скоростной лимит, дорога должна соответствовать ряду условий. Это, во-первых, качественное покрытие, а во-вторых, соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве. Кроме того, на трассе не должно быть очагов аварийности.

ГОСТ, позволяющий ввести ограничение в 130 километров в час, разрабатывается в России впервые. Ответственным за подготовку документа является Российский дорожный научно-исследовательский институт, который получил соответствующий заказ от Росавтодора.

Согласно действующим ПДД, максимально допустимая скорость на автомагистралях составляет 110 километров в час для легковых автомобилей и мотоциклов, и 90 километров в час – для грузового транспорта массой более 3,5 тонны. Однако по решению собственника трассы лимит может быть увеличен до 130 километров в час. Например, такое ограничение на сегодняшний день действует на пяти участках трассы М-4 «Дон» и на двух отрезках М-11 «МоскваСанкт-Петербург». Обе эти дороги платные и находятся в ведомстве госкомпании «Автодор».

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