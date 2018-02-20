Первым владельцем гоночного Lamborghini Huracan в США стал 14-летний школьник

Четырнадцатилетний школьник из городка Ла-Каньяда-Флинтридж в Калифорнии стал первым американским владельцем гоночного Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo. Стивен Агахани с семи лет профессионально занимается картингом и участвует в гонках Национальной автоспортивной ассоциации (NASA). Об этом сообщает The Drive.

Обновленный Huracan для монокубка Super Trofeo спортивное подразделение Lamborghini Squadra Corse представило в сентябре прошлого года. Машина построена в сотрудничестве с фирмой Dallara Engineering, которая занималась разработкой шасси для прототипов «24 часов Ле-Мана» и Bugatti Chiron.

Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo получил новый обвес из углепластика с верхним воздухозаборником и плавником, как у прототипов класса LMP1 и болидов Формулы-1.

Гоночный суперкар оснащается атмосферным двигателем 5.2 V10 мощностью 620 лошадиных сил и 577 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с шестиступенчатой секвентальной коробкой Xtrac. Трассу в Монце Huracan Super Trofeo Evo проходит за 1 минуту 46,3 секунды — на 1,5 секунды быстрее предшественника.

Цена машины в США составляет 295 тысяч долларов (16,7 миллиона рублей).

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