Видео: 14-летний подросток дрифтит на Ford GT

Глава частного клуба автолюбителей Monticello Motor Club доверил свой личный Ford GT одному из студентов школы Teen Race Camp. Учащегося зовут Андрю и ему 14 лет. Андрю проехал по заснеженному гоночному треку и показал всё, чему можно научиться на водительских курсах.