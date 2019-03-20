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17:53

Видео: 14-летний подросток дрифтит на Ford GT

Ролик снят для рекламы курса обучения вождению Monticello Motor Club

Глава частного клуба автолюбителей Monticello Motor Club доверил свой личный Ford GT одному из студентов школы Teen Race Camp. Учащегося зовут Андрю и ему 14 лет. Андрю проехал по заснеженному гоночному треку и показал всё, чему можно научиться на водительских курсах.

Суперкар Ford GT оснащается турбированным мотором 3.5 V6 семейства EcoBoost. Отдача двигателя составляет 655 лошадиных сил и 745 Нм крутящего момента. Максимальная скорость Ford GT равняется 347 километрам в час, что делает двухдверку самым быстрым серийным автомобилем американского автопроизводителя.

Видео: MonticelloMotorClub

В сентябре 2017 года Ford опубликовал ролик из серии «Величайшие дороги Европы» с рассказом о «Атлантической дороге», двухполосном шоссе в Норвегии, которое связывает небольшие острова. Суперкар добрался до гоночного трека Arctic Circle Raceway, где под управлением Штефана Мюкке, пилота команды Ford Chip Ganassi Racing, установил новый рекорд круга — 1 минута 36,3 секунды. Предыдущее лучшее время — 1 минута 41 секунда — принадлежало Audi R8.

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