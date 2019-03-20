Видео: 14-летний подросток дрифтит на Ford GT

Суперкар Ford GT оснащается турбированным мотором 3.5 V6 семейства EcoBoost. Отдача двигателя составляет 655 лошадиных сил и 745 Нм крутящего момента. Максимальная скорость Ford GT равняется 347 километрам в час, что делает двухдверку самым быстрым серийным автомобилем американского автопроизводителя.
Видео: MonticelloMotorClub
В сентябре 2017 года Ford опубликовал ролик из серии «Величайшие дороги Европы» с рассказом о «Атлантической дороге», двухполосном шоссе в Норвегии, которое связывает небольшие острова. Суперкар добрался до гоночного трека Arctic Circle Raceway, где под управлением Штефана Мюкке, пилота команды Ford Chip Ganassi Racing, установил новый рекорд круга — 1 минута 36,3 секунды. Предыдущее лучшее время — 1 минута 41 секунда — принадлежало Audi R8.