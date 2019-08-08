КамАЗ и ГАЗ нуждаются в 150 миллиардах рублей, чтобы защититься от санкций

Программа развития российских высокотехнологичных производств рассчитана до 2025 года, причем 10 миллиардов из бюджета должны быть выделены уже в этом году, пишет «Коммерсантъ». Помимо 150 миллиардов рублей федеральных средств, Минпромторг рассчитывает привлечь 44 миллиарда рублей частных инвестиций.

Одним из ключевых автокомпонентов, требующих локализации — дизельный двигатель объемом до трех литров для легких коммерческих автомобилей и внедорожников. Аналогичный мотор «Группа ГАЗ» планировала получить от Volkswagen пока не вмешались санкции. По оценкам Минпромторга, для создания силового агрегата на основе отечественных комплектующих требуется около 30 миллиардов рублей, на создание компонентов шасси — около 25 миллиардов рублей, на трансмиссию — более 55 миллиардов рублей.