Единственный экземпляр Alfa Romeo 155 GTA Stradale продадут на аукционе

Alfa Romeo 155 GTA Stradale образца 1993 года носит статус прототипа. Он разработан под руководством легендарного инженера Abarth и «отца» Lancia 037 Серджио Лимоне. За основу проекта взят полноприводный 155 Q4 c двигателем и механическими узлами от Lancia Delta HF Integrale. В отличие от обычных машин, для смещения массы в сторону задней оси корпус дифференциала у 155 Q4 сделан из железа, а не алюминия.
Двигатель 155 GTA Stradale доработан в соответствии со спецификацией Группы N, однако его мощностью не сообщается. От обычных 155-х GTA Stradalе отличается расширенными колесными арками, бамперами в стиле гоночных машин, большим задним спойлером.
Руководство FIAT посчитало, что такому автомобилю нужен более мощный двигатель, например, V6. Дополнительно требовалось запустить новую линию сборки. Эти требования стали решающими для запуска 155 GTA Stradale в серию, и проект решено было закрыть.
Выставленный на продажу седан впервые показали широкой публике в 1994 году на моторшоу в Болонье. Позднее он использовался как медицинский автомобиль на Гран-при Италии. Пробег прототипа составляет 40 тысяч километров.