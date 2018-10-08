Единственный экземпляр Alfa Romeo 155 GTA Stradale продадут на аукционе

Alfa Romeo 155 GTA Stradale образца 1993 года носит статус прототипа. Он разработан под руководством легендарного инженера Abarth и «отца» Lancia 037 Серджио Лимоне. За основу проекта взят полноприводный 155 Q4 c двигателем и механическими узлами от Lancia Delta HF Integrale. В отличие от обычных машин, для смещения массы в сторону задней оси корпус дифференциала у 155 Q4 сделан из железа, а не алюминия.