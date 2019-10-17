Один из первых автомобилей в мире выставили на аукцион

Сегодня компании французского автопроизводителя Panhard уже не существует, его активы разделили между собой Citroen и производитель военной бронетехники Auverland. Но в свое время компания совершила настоящий прорыв, создав первый для Франции современный автомобиль.
Всего до сегодняшнего дня дожили пять экземпляров этой модели, но только у автомобиля, который выставили на торги, есть «родословная». В 1927 году он впервые дебютировал в заезде из Лондона в Брайтон, а после этого успел принять участие еще в 60 различных гонках.
Как следует из копий заводских документов, выставленный на аукцион автомобиль лично заказал Рене де Книфф, один из лучших и самых известных гонщиков своего времени. В 1897 году он занял место руководителя компании после смерти ее основателя.
По предварительным оценкам распорядителей торгов, автомобиль должен обойтись новому владельцу минимум в 200-250 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 16-20 миллионам рублей. Но, учитывая богатую историю этого лота и его уникальность, скорее всего итоговая стоимость окажется гораздо выше.