Один из первых автомобилей в мире выставили на аукцион

Всего до сегодняшнего дня дожили пять экземпляров этой модели, но только у автомобиля, который выставили на торги, есть «родословная». В 1927 году он впервые дебютировал в заезде из Лондона в Брайтон, а после этого успел принять участие еще в 60 различных гонках.