Посмотрите на рестомод 53-летнего пикапа Chevrolet

Интерьеру уделили ничуть не меньше внимания: рулевое колесо, панель приборов, кнопки и переключатели — всё было тщательно отреставрировано. Новые сиденья обшиты аутентичной тканью и с виду неотличимы от оригинальных кресел 1966 года. Аудиосистема RetroSound Hermosa тоже современная, но по её дизайну догадаться об этом невозможно. В салоне сохранилась и соответствующая 1966 году навигационная система — компас. Стоимость рестомода Ponderosa составляет 150 тысяч долларов.