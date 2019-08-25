Посмотрите на рестомод 53-летнего пикапа Chevrolet

Специалисты ателье Rtech Fabrications решили превратить старый пикап Chevrolet Crew Cab 1966 года выпуска в эффектный рестомод, получивший название Ponderosa. Автомобиль построен на шасси C30 образца 1972 года и окрашен в два цвета. Под капотом расположен 5,9-литровый дизельный двигатель Cummins с турбонаддувом от пикапа Dodge Ram 1996 года. Мотор был основательно модернизирован: он получил поршни Mahle, новый распредвал, систему впрыска, коллекторы, более мощную турбину и выхлопную систему Flowmaster.
Благодаря всем доработкам двигатель развивает мощность 550 лошадиных сил и крутящий момент 1763 Н·м. Мотор работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач и раздаточной коробкой для тяжёлых условий эксплуатации. Также Chevrolet Ponderosa получил усиленные карданные валы, полуоси и рулевой вал. Если и этого окажется мало, выручит пятитонная лебёдка Warn. Среди других особенностей пикапа — подвеска с листовыми рессорами Skyjacker и амортизаторы Bilstein. Топливный бак — новый, объёмом 227 литров, а колёса обуты в 37-дюймовые шины Nitto Trail Grapplers.
Интерьеру уделили ничуть не меньше внимания: рулевое колесо, панель приборов, кнопки и переключатели — всё было тщательно отреставрировано. Новые сиденья обшиты аутентичной тканью и с виду неотличимы от оригинальных кресел 1966 года. Аудиосистема RetroSound Hermosa тоже современная, но по её дизайну догадаться об этом невозможно. В салоне сохранилась и соответствующая 1966 году навигационная система — компас. Стоимость рестомода Ponderosa составляет 150 тысяч долларов.