Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:00

Посмотрите на рестомод 53-летнего пикапа Chevrolet

Chevrolet Crew Cab 1966 года получил новые агрегаты

Ателье Rtech Fabrications из американского города Кёр-д'Ален штата Айдахо оборудовало олдскульный пикап Chevrolet могучим турбодизелем мощностью 550 лошадиных сил.

Специалисты ателье Rtech Fabrications решили превратить старый пикап Chevrolet Crew Cab 1966 года выпуска в эффектный рестомод, получивший название Ponderosa. Автомобиль построен на шасси C30 образца 1972 года и окрашен в два цвета. Под капотом расположен 5,9-литровый дизельный двигатель Cummins с турбонаддувом от пикапа Dodge Ram 1996 года. Мотор был основательно модернизирован: он получил поршни Mahle, новый распредвал, систему впрыска, коллекторы, более мощную турбину и выхлопную систему Flowmaster.

>
Reload
1 / 10

Благодаря всем доработкам двигатель развивает мощность 550 лошадиных сил и крутящий момент 1763 Н·м. Мотор работает в паре с пятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и раздаточной коробкой для тяжёлых условий эксплуатации. Также Chevrolet Ponderosa получил усиленные карданные валы, полуоси и рулевой вал. Если и этого окажется мало, выручит пятитонная лебёдка Warn. Среди других особенностей пикапа подвеска с листовыми рессорами Skyjacker и амортизаторы Bilstein. Топливный бак новый, объёмом 227 литров, а колёса обуты в 37-дюймовые шины Nitto Trail Grapplers.

Интерьеру уделили ничуть не меньше внимания: рулевое колесо, панель приборов, кнопки и переключатели всё было тщательно отреставрировано. Новые сиденья обшиты аутентичной тканью и с виду неотличимы от оригинальных кресел 1966 года. Аудиосистема RetroSound Hermosa тоже современная, но по её дизайну догадаться об этом невозможно. В салоне сохранилась и соответствующая 1966 году навигационная система компас. Стоимость рестомода Ponderosa составляет 150 тысяч долларов.