Американка за пять лет проехала на Hyundai Elantra почти 2 миллиона километров

В среднем за год Хейнс проезжает около 200 тысяч миль (320 000 километров). Ее седан по-прежнему оснащен оригинальным двигателем и внешне ничем не отличается от обычной машины. Исключение составляет трубчатый каркас, установленный для защиты переднего бампера. Узнав о Хейнс и ее «Элантре», специалисты американского офиса установили на автомобиль новый одометр с эмблемой «1M» и подарили золотую рамку для номерного знака с пометкой «1 Million Mile Club».