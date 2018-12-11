Американка за пять лет проехала на Hyundai Elantra почти 2 миллиона километров

В среднем за год Хейнс проезжает около 200 тысяч миль (320 000 километров). Ее седан по-прежнему оснащен оригинальным двигателем и внешне ничем не отличается от обычной машины. Исключение составляет трубчатый каркас, установленный для защиты переднего бампера. Узнав о Хейнс и ее «Элантре», специалисты американского офиса установили на автомобиль новый одометр с эмблемой «1M» и подарили золотую рамку для номерного знака с пометкой «1 Million Mile Club».
Видео: HyundaiUSA
В 2016 году Toyota подарила новый пикап Tundra жителю города Хаума, Луизиана, Виктору Шеппарду, который на своем автомобиле также проехал более одного миллиона миль. Старый пикап отправили на завод «Тойоты» в Сан-Антонио, где его предполагалось разобрать и детально изучить.