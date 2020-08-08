Уникальный Lexus LC 500 Convertible из серии Inspiration с кузовом ярко-синего оттенка Structural Blue и вставками Liquid Platinum оснащён 21-дюймовыми колёсными дисками цвета Liquid Graphite с чёрными глянцевыми акцентами, синими тормозными суппортами и салоном, отделанным белой кожей. VIN автомобиля оканчивается на 00001, а дверные пороги украшают карбоновые накладки с надписью LC Inspiration Series Launch Exclusive 1 of 1. Кабриолет ушёл с молотка за 2 000 000 долларов — почти в 20 раз больше своей стоимости, что стало рекордом для Lexus. А теперь самый дорогой Lexus наконец добрался до покупателя — Кента Стевинсона, владельца дилера марки Lexus в городе Лейквуд американского штата Колорадо.
Деньги, которые владелец и руководитель дилерского центра Stevinson Lexus of Lakewood отдал за первый выпущенный LC 500 Convertible, в полном размере были перечислены в благотворительные фонды Boys & Girls Clubs of America и Bob Woodruff Foundation. Кроме автомобиля, Стевинсон получит эскиз кабриолета в рамке, портфолио со снимками с конвейера, сертификат, подписанный инженерами и директором завода Lexus, комплект багажных кейсов Zero Halliburton, сертификат на уроки вождения со Скоттом Прюэттом в центре Lexus Performance Driving Experience, а также три ночи в роскошном отеле в Пеббл-Бич с правом посещения поля для гольфа.