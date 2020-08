Самый дорогой Lexus наконец добрался до покупателя

Деньги, которые владелец и руководитель дилерского центра Stevinson Lexus of Lakewood отдал за первый выпущенный LC 500 Convertible, в полном размере были перечислены в благотворительные фонды Boys & Girls Clubs of America и Bob Woodruff Foundation. Кроме автомобиля, Стевинсон получит эскиз кабриолета в рамке, портфолио со снимками с конвейера, сертификат, подписанный инженерами и директором завода Lexus, комплект багажных кейсов Zero Halliburton, сертификат на уроки вождения со Скоттом Прюэттом в центре Lexus Performance Driving Experience, а также три ночи в роскошном отеле в Пеббл-Бич с правом посещения поля для гольфа.