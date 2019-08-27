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16:26

Subaru обновила модель Impreza

Модернизация затронула седан и хэтчбек «Импреза»

Компания Subaru раскрыла подробности о рестайлинговой Impreza для японского рынка. От дореформенных седана и хэтчбека новинки отличаются как снаружи, так и внутри.

«Импрезу» подвергли небольшому фейслифтингу: чуть изменили форму радиаторной решетки, установили другой передний бампер с черными прорезями, переднюю и заднюю оптику осовременили. В салоне появилась новая мультимедийная система с большим сенсорным экраном, а для отделки теперь используются более качественные материалы.

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Еще одно новшество – пакет Eyesight Touring Assist, который теперь входит в список стандартного оснащения Subaru Impreza. Он включает систему удержания в полосе, систему автоматического торможения и адаптивный круиз-контроль. В техническом плане автомобиль остался прежним: для Impreza доступны оппозитные моторы 1.6 и 2.0 мощностью 115 и 154 лошадиные силы соответственно. Оба они сочетаются с вариатором, передним либо полным приводом.

У японских дилеров новинка появится уже этой осенью, а следом рестайлинговая Subaru Impreza поступит в продажу в Европе и США. На российском рынке седан и хэтчбек не представлены. Из семейства «Импрезы» в нашей стране доступна только вседорожная приподнятая пятидверка XV, однако она позиционируется как самостоятельная модель.