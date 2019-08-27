Subaru обновила модель Impreza

У японских дилеров новинка появится уже этой осенью, а следом рестайлинговая Subaru Impreza поступит в продажу в Европе и США. На российском рынке седан и хэтчбек не представлены. Из семейства «Импрезы» в нашей стране доступна только вседорожная приподнятая пятидверка XV, однако она позиционируется как самостоятельная модель.