Ford Mustang Mach-E получил порцию обновлений

Кроссовер Ford Mustang Mach-E получил несколько небольших изменений. По словам компании, добавить их просили нынешние и будущие владельцы, так что это в большей степени работа над ошибками. К примеру, электрическому кроссоверу добавили тепловой насос: зимой он будет греть салон теплом от силовой установки, экономя драгоценное электрического. Также стало больше места в ногах передних пассажиров и шире возможности персонализации.