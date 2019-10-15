На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104

Объявление о продаже опубликовали на сайте Drom.ru. По словам продавца, автомобиль сошел с конвейера в 2001 году и с тех пор проехал всего 66 тысяч километров. Расходует дизельная «четверка» около шести литров на 100 километров пути.

«АвтоВАЗ» начал разрабатывать собственный дизельный двигатель еще в начале восьмидесятых годов. Уже к середине десятилетия появился первый опытный образец, собранный на базе силовой установки от модели 2103. Им стал 55-сильный агрегат объемом 1,45 литра.