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17:05

На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104

Необычная модификация «четверки» обойдется в 85 тысяч рублей

В продаже появилась редкая модификация «четверки» от отечественного «АвтоВАЗа» с индексом 21045 и полуторалитровым дизельным мотором.

Объявление о продаже опубликовали на сайте Drom.ru. По словам продавца, автомобиль сошел с конвейера в 2001 году и с тех пор проехал всего 66 тысяч километров. Расходует дизельная «четверка» около шести литров на 100 километров пути.

«АвтоВАЗ» начал разрабатывать собственный дизельный двигатель еще в начале восьмидесятых годов. Уже к середине десятилетия появился первый опытный образец, собранный на базе силовой установки от модели 2103. Им стал 55-сильный агрегат объемом 1,45 литра.

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В 1988 году «пятерка» с дизельной силовой установкой успешно прошла испытания, однако в серийное производство ее запустить не удалось, в частности из-за отсутствия господдержки. Только в 1999 году на «АвтоВАЗе» начали собирать небольшие партии автомобилей с моторами, созданными на барнаульском предприятии.

Дизельную «четверку» выпускали всего пять лет в 2004 году производство было остановлено. Все выпущенные автомобили оснащались моторами объемом 1,52 литра, после 2005 года производитель планировал добавить в моторную гамму более мощный 1,8-литровый агрегат, но не успел. Всего было выпущено около шести тысяч дизельных «Жигулей» с разными индексами.

Сколько осталось «живых» дизельных версий именно универсала 2104 неизвестно. За 53-сильный экземпляр в довольно неплохом состоянии и с небольшим пробегом владелец просит 85 тысяч рублей.