Очень редкую Subaru Impreza выставили на продажу

Считается, что всего было выпущено 426 экземпляров Subaru Impreza 22B STi: 399 для японского рынка, 24 в экспортном исполнении для Великобритании и Австралии, и еще три прототипа с номером 000, которые принадлежали Колину Макрэю, Никки Гристу и Дэвиду Лапворту. Этот экземпляр один из них, и проехал он всего 55 километров.