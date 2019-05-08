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16:06

Очень редкую Subaru Impreza выставили на продажу

Это один из трех прототипов экстремальной модификации 22B STi

Гонконгский дилер по продаже эксклюзивных автомобилей Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi. По сути, это дорожная версия раллийной машины, выпущенная ограниченным тиражом 426 экземпляров. Над внешностью 22B работал стилист проекта McLaren F1 Питер Стивенс.
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Цифры в названии Subaru Impreza 22B STi отсылают не только к объему двигателям — это еще и число 555 в шестнадцатеричной системе счисления. Литера B, вероятно, говорит о том, что автомобиль оборудован амортизаторами Bilstein. Под капотом 22B STi установлен 2,2-литровый «турбооппозитник», который по паспорту выдает 280 лошадиных сил и 356 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика»; привод — полный.

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От других «Импрез» 22B отличается расширенным на 80 миллиметров обвесом от WRX type-RA с огромным регулируемым задним антикрылом. Автомобиль оборудован системой орошения интеркулера, перевернутыми амортизационными стойками Bilstein и 17-дюймовыми колесами BBS золотистого цвета.

Считается, что всего было выпущено 426 экземпляров Subaru Impreza 22B STi: 399 для японского рынка, 24 в экспортном исполнении для Великобритании и Австралии, и еще три прототипа с номером 000, которые принадлежали Колину Макрэю, Никки Гристу и Дэвиду Лапворту. Этот экземпляр один из них, и проехал он всего 55 километров.

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