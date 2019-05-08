Очень редкую Subaru Impreza выставили на продажу

Цифры в названии Subaru Impreza 22B STi отсылают не только к объему двигателям — это еще и число 555 в шестнадцатеричной системе счисления. Литера B, вероятно, говорит о том, что автомобиль оборудован амортизаторами Bilstein. Под капотом 22B STi установлен 2,2-литровый «турбооппозитник», который по паспорту выдает 280 лошадиных сил и 356 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика»; привод — полный.
От других «Импрез» 22B отличается расширенным на 80 миллиметров обвесом от WRX type-RA с огромным регулируемым задним антикрылом. Автомобиль оборудован системой орошения интеркулера, перевернутыми амортизационными стойками Bilstein и 17-дюймовыми колесами BBS золотистого цвета.
Считается, что всего было выпущено 426 экземпляров Subaru Impreza 22B STi: 399 для японского рынка, 24 в экспортном исполнении для Великобритании и Австралии, и еще три прототипа с номером 000, которые принадлежали Колину Макрэю, Никки Гристу и Дэвиду Лапворту. Этот экземпляр один из них, и проехал он всего 55 километров.