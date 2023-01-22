Посмотрите на тесты 3000-сильного Dodge на диностенде

Посмотрите на тесты 3000-сильного Dodge на диностендеАвтомобиль в разы мощнее более титулованных суперкаров
Производство Dodge Viper завершилось в 2017 году, но автомобиль до сих пор актуален не только у тех, кто использует машину в своём стандартном виде, но и у тюнеров и гонщиков, которые активно готовят подобные спорткары для гонок по прямой. И превращают Dodge Viper в самых настоящих монстров, мощность двигателя которых в разы превосходит отдачу агрегатов более дорогих и более авторитетных суперкаров. Стандартная «Гадюка» последнего поколения оснащалась 640-сильным 8,3-литровым V10.
Американская компания Calvo Motorsports глубоко вмешалась в мотор и путём неназванных доработок повысила мощность агрегата в пять раз. В этом убедились специалисты Goober’s Garage, которые загнали доработанный Dodge на диностенд.
Мощность доработанного Viper на колёсах составила впечатляющие 3317 сил и 3127 Нм крутящего момента. Это означает, что мощность самого V10 превышает 3700 лошадиных сил — это больше, чем пять суперкаров McLaren 720S и почти четыре супергибрида Ferrari SF90 Stradale.
Естественно, что основной ареал обитания творения Calvo Motorsports — трасса для дрэг-рейсинга, но интересно, что столь мощный Dodge Viper сохранил доступ на дороги общего пользования и может без проблем ездить по улицам в США.