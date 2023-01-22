Посмотрите на тесты 3000-сильного Dodge на диностенде

Автомобиль в разы мощнее более титулованных суперкаров

Производство Dodge Viper завершилось в 2017 году, но автомобиль до сих пор актуален не только у тех, кто использует машину в своём стандартном виде, но и у тюнеров и гонщиков, которые активно готовят подобные спорткары для гонок по прямой. И превращают Dodge Viper в самых настоящих монстров, мощность двигателя которых в разы превосходит отдачу агрегатов более дорогих и более авторитетных суперкаров. Стандартная «Гадюка» последнего поколения оснащалась 640-сильным 8,3-литровым V10.