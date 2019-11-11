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13:40

Технологии беговых кроссовок адаптируют для сидений Ford

Бесшовное плетение позволит создавать новые типа тканей

Компания Ford начала изготавливать обивку сидений по новой технологии бесшовного 3D-плетения. Это позволит выйти на ранее недоступный уровень персонализации интерьера, а также поможет создать ткани с интегрированными датчиками, беспроводными зарядками и сенсорными кнопками.

Технологию бесшовного плетения, ее еще называют 3D Knitting, «Форд» позаимствовал у производителей беговой обуви, одежды и мебели. Она предлагает больше свободы в дизайне, сокращает время производства и количество отходов, так как не требует разрезать и сшивать отдельные фрагменты ткани. Кроме того, оборудование для плетения позволяет использовать нити из разных материалов: полиэстера, шелка, шерсти или углеволокна.

Созданная таким образом обивка принимает форму сидений и не допускает образования складок. Покупатели могут выбрать разный дизайн для переднего и заднего ряда, комбинацию цветов и графику. Также с помощью бесшовного плетения Ford планирует создать ткани с интегрированными в их структуру датчиками, кнопками и даже зарядками для гаджетов. Еще одно преимущество технологии — учет сезонности, когда в жару можно использовать обивку из более дышащей ткани.

В 2014 году Ford начал экспериментировать с биоматериалами и разработал технологию создания пластика из органического сырья. Например, из сушеной кожицы помидоров в компании смогли сделали небольшие детали: кармашки для мелких вещей и держатели проводки.