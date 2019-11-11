Технологии беговых кроссовок адаптируют для сидений Ford

Созданная таким образом обивка принимает форму сидений и не допускает образования складок. Покупатели могут выбрать разный дизайн для переднего и заднего ряда, комбинацию цветов и графику. Также с помощью бесшовного плетения Ford планирует создать ткани с интегрированными в их структуру датчиками, кнопками и даже зарядками для гаджетов. Еще одно преимущество технологии — учет сезонности, когда в жару можно использовать обивку из более дышащей ткани.