BMW оценила в рублях бензиновые 4-Series Gran Coupe

Новую BMW 4-Series Gran Coupe начали продавать в июне прошлого года, но до недавнего времени в России были доступны только дизельные лифтбеки в исполнении 420d xDrive (2,0 литра, 190 сил, 400 Нм). Теперь гамма значительно расширится.

Всем российским пятидверным «четвёркам» положен 8-ступенчатый «автомат» и полный привод xDrive, не придётся доплачивать за спортивные кресла, полностью светодиодную оптику и M-пакет. Выбрав стильный кузов типа лифтбек, можно сэкономить 60 тысяч рублей относительно обычной «четвёрки» купе с теми же агрегатами. А переплата по сравнению с седаном 3-Series с аналогичной техникой составит 170 тысяч рублей.