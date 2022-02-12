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12 февраля, 21:43
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BMW оценила в рублях бензиновые 4-Series Gran Coupe

Российская линейка пятидверных «четверок» расширена втрое
Компания BMW оценила в рублях бензиновые лифтбеки 4-Series Gran Coupe. В нашей стране стали доступны к заказу версии 430i xDrive Gran Coupe (2.0, 258 сил, 400 Нм) и M440i xDrive Gran Coupe (3.0, 387 сил, 500 Нм). По данным «Авторевю», наиболее мощная шестицилиндровая версия будет стоить от 5,3 миллиона рублей, а за 258-сильную пятидверку попросят минимум 4,14 миллиона рублей. Поставки бензиновых BMW 4-Series Gran Coupe обещают начать к маю.
BMW оценила в рублях бензиновые 4-Series Gran Coupe
© BMW M440i xDrive Gran Coupe G26
Сергей Ильин

Новую BMW 4-Series Gran Coupe начали продавать в июне прошлого года, но до недавнего времени в России были доступны только дизельные лифтбеки в исполнении 420d xDrive (2,0 литра, 190 сил, 400 Нм). Теперь гамма значительно расширится.

Всем российским пятидверным «четвёркам» положен 8-ступенчатый «автомат» и полный привод xDrive, не придётся доплачивать за спортивные кресла, полностью светодиодную оптику и M-пакет. Выбрав стильный кузов типа лифтбек, можно сэкономить 60 тысяч рублей относительно обычной «четвёрки» купе с теми же агрегатами. А переплата по сравнению с седаном 3-Series с аналогичной техникой составит 170 тысяч рублей.

Летом этого года в нашей стране должна появиться первая электрическая «эмка» BMW — лифтбек i4 M50 с двухмоторной 544-сильной установкой. Цены пока не объявлены, но в Германии электромобиль i4 M50 стоит всего на четыре процента дороже бензиновой версии M440i xDrive.

Источник: «Авторевю»

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