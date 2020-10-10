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Дрэг-гонка: Ferrari 488 Pista против 800-сильной BMW M5

Блогеры сравнили динамику форсированной BMW M5 и «трековой» Ferrari 488

© Скрин видео, YouTube-канал carwow
Сергей Ильин
YouTube-канал carwow устроил дуэль между облегчённой топ-версией Ferrari 488 Pista и BMW M5 в кузове F90 с модернизированным мотором. Немецкий седан в пять раз дешевле и на полтонны тяжелее, но в дрэг-гонках на прямой «эмке» поможет полный привод и более мощный двигатель.

Ferrari 488 Pista — «трековая» версия среднемоторного суперкара. Под капотом турбомотор V8 объёмом 3,9 литра мощностью 720 лошадиных сил и крутящим моментом 770 Нм. Тяга передаётся на заднюю ось через 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Итальянское купе весит всего 1390 килограммов и стоит 300 тысяч фунтов стерлингов.

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Фото: Ferrari 488 Pista

В активе BMW M5 серии F90 «битурбовосьмёрка» 4.4, 8-скоростной «автомат» и полный привод. В «стоке» седан выдаёт 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, но после чип-тюнинга, замены впуска и выпуска от Eventuri отдачу увеличивают до 800 лошадиных сил и 950 Нм. Модернизированная «эмка» весит 1940 килограммов и обойдётся в 60 тысяч фунтов стерлингов.

Видео: YouTube-канал carwow

По итогам заезда с места на четверть мили соперников разделили менее полусекунды, в параллельных стартах «с хода» с 80 километров в час дуэлянты показали сопоставимые результаты, а в тесте эффективности тормозов со скорости 113 километров в час Ferrari не оставила седану никаких шансов.