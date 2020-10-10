Дрэг-гонка: Ferrari 488 Pista против 800-сильной BMW M5

YouTube-канал carwow устроил дуэль между облегчённой топ-версией Ferrari 488 Pista и BMW M5 в кузове F90 с модернизированным мотором. Немецкий седан в пять раз дешевле и на полтонны тяжелее, но в дрэг-гонках на прямой «эмке» поможет полный привод и более мощный двигатель.