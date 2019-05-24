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17:22

«АвтоВАЗ» объяснил, почему у Lada 4x4 нет мощного двигателя

Современный агрегат поставить на внедорожник невозможно

Компания «АвтоВАЗ» рассказала, почему Lada 4x4 до сих пор не оснащается мощным современным двигателем. Руководство считает, что сейчас такой агрегат поставить на внедорожник невозможно.
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По словам представителей автопроизводителя, более мощный двигатель нарушит уникальный баланс характеристик модели, что приведет к пересмотру трансмиссии, подвески, кузова и тормозов. Сейчас Lada 4x4 — это «практически идеально сбалансированные мощность, ходовые качества, цена, комфорт и безопасность», что достигнуто «путем длительной эволюции».

Lada 4x4 оснащается бензиновый рядной «четверкой» с рабочим объемом 1,7 литра, которая выдает 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В августе прошлого года на Московском международном автосалоне дебютировал концепт Lada 4x4 Vision. Так мог бы выглядеть внедорожник нового поколения, с адаптированной X-стилистикой и осовремененным дизайном. Платформа концепта растянута на 4,2 метра.

Источник: За рулем
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