«АвтоВАЗ» объяснил, почему у Lada 4x4 нет мощного двигателя

По словам представителей автопроизводителя, более мощный двигатель нарушит уникальный баланс характеристик модели, что приведет к пересмотру трансмиссии, подвески, кузова и тормозов. Сейчас Lada 4x4 — это «практически идеально сбалансированные мощность, ходовые качества, цена, комфорт и безопасность», что достигнуто «путем длительной эволюции».

Lada 4x4 оснащается бензиновый рядной «четверкой» с рабочим объемом 1,7 литра, которая выдает 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.