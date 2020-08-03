Представлен комплект M-деталей для обновленной BMW 5-Series

Рестайлинговые «пятёрки» BMW можно украсить карбоновыми сплиттером, спойлером и диффузором, стилизовать под углепластик радиаторную решётку, боковые юбки и корпусы наружных зеркал, а также выбрать из четырёх вариантов 19 и 20-дюймовых кованых дисков.
Доработки интерьера 5-Series точечные: обшитый алькантарой и кожей руль со стилизованной под карбон сердцевиной и подрулевыми лепестками; алюминиевые накладки на педалях, а также оригинальные коврики. Для M5 положен более «пухлый» руль, а отделка композитными материалами касается ещё и селектора трансмиссии.
Для желающих улучшить эффективность замедления предлагаются усиленные тормозные механизмы: обычные «пятёрки» можно дооснастить тормозной системой от M5, а также спортивным выхлопом. Для «эмок» предусмотрены спортивные тормозные колодки и регулируемые стойки, которые позволяют уменьшить клиренс на 5-20 миллиметров.
В списке аксессуаров есть фирменные чехлы BMW для колёс и кузова, декоративная крышка для заправочной горловины, а также накладка на двигатель из углеволокна.
Детали M Performance Parts будут доступны для клиентов BMW во всех странах, как только обновлённые 5-Series и M5 поступят в салоны официальных дилеров. Цены запасных частей в Европе обнародуют в ближайшее время, рублёвый прайс-лист будет раскрыт осенью.