Представлен комплект M-деталей для обновленной BMW 5-Series

Для желающих улучшить эффективность замедления предлагаются усиленные тормозные механизмы: обычные «пятёрки» можно дооснастить тормозной системой от M5, а также спортивным выхлопом. Для «эмок» предусмотрены спортивные тормозные колодки и регулируемые стойки, которые позволяют уменьшить клиренс на 5-20 миллиметров.

В списке аксессуаров есть фирменные чехлы BMW для колёс и кузова, декоративная крышка для заправочной горловины, а также накладка на двигатель из углеволокна.