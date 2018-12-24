В ОАЭ нашли водителя, ни разу за 50 лет не нарушившего ПДД

Генеральный директор центрального оперативного управления полиции РАХ Мохаммед Саид Аль Хумаид считает, что пример Балхуна может помочь заставить водителей «следовать единым правилам». Сын Балхуна Рашид Саид добавил, что достижение его отца нужно зафиксировать в Книге рекордов Гиннесса.

В ОАЭ действует система поощрения за аккуратное вождение – так называемые «белые баллы». За каждый месяц езды без штрафов водитель получает два балла. Этими баллами водители могут «расплатиться» за мелкие нарушения ПДД, а если за год они наберут 24 балла, то могут претендовать на подарки от департамента полиции.

Весной этого года дубайские полицейские подарили двум самым аккуратным водителям игрушечные машинки, выполненные из чистого золота.