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18:49

В ОАЭ нашли водителя, ни разу за 50 лет не нарушившего ПДД

Водительское удостоверение он получил в 1969 году

В ОАЭ нашли водителя, который за 50 лет ни разу не нарушил правила дорожного движения. Им стал 78-летний Саид Рашид Ахмед Балхун, который получил водительское удостоверение в 1969 году. Полиция эмирата Рас-Аль-Хаймы отметила это достижение специальным подарком.
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Генеральный директор центрального оперативного управления полиции РАХ Мохаммед Саид Аль Хумаид считает, что пример Балхуна может помочь заставить водителей «следовать единым правилам». Сын Балхуна Рашид Саид добавил, что достижение его отца нужно зафиксировать в Книге рекордов Гиннесса.

В ОАЭ действует система поощрения за аккуратное вождение – так называемые «белые баллы». За каждый месяц езды без штрафов водитель получает два балла. Этими баллами водители могут «расплатиться» за мелкие нарушения ПДД, а если за год они наберут 24 балла, то могут претендовать на подарки от департамента полиции.

Весной этого года дубайские полицейские подарили двум самым аккуратным водителям игрушечные машинки, выполненные из чистого золота.

Тем не менее есть обратно противоположные примеры отношения к правилам дорожного движения. Так, 18-летний житель Германии лишился водительского удостоверения через 49 минут после его получения. Возвращаясь домой после успешной сдачи экзамена он в два раза превысил разрешенную скорость.

Источник: Khaleej Times
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