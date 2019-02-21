«Заряженный» гибрид Peugeot 508 составит конкуренцию традиционным спорткарам

Салон «заряженного» гибрида почти такой же, как у серийного 508-го: передняя панель i-Cockpit, «приборка» на уровне глаз водителя, асимметричный руль, который у концепта отделан алькантарой и украшен углепластиком, чувствительный к прикосновениям загнутый джойстик трансмиссии. Разница только в цветовой гамме и материалах, а также новых комфортных сиденьях с комбинированной отделкой кожей и алькантарой.

О запуске концепта в серию речь пока не идет. Тем не менее выпуск электрифицированных спорткаров — одно из приоритетных направлений для Peugeot на ближайшие годы.