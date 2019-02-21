«Заряженный» гибрид Peugeot 508 составит конкуренцию традиционным спорткарам

Трехмоторная система 508 Peugeot Sport Engineered состоит из 200-сильного бензинового турбодвигателя 1.6 PureTech и двух электромоторов: мощность агрегата на передней оси составляет 112, на задней — 203 лошадиные силы. С нуля до «сотни» гибрид разгоняется за 4,3 секунды, с 80 до 120 — за 2,5, а с 80 до 180 километров в час — за 9,3 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.
Благодаря тяговой батарее емкостью 11,8 киловатт-часа концепт может проезжать на электротяге до 50 километров по циклу WLTP. В спортивном режиме работы управляющей электроники электромоторы и ДВС работают вместе на скоростях до 190 километров в час.
От обычного лифтбека 508 Peugeot Sport Engineered отличается заниженной подвеской и расширенной колеей — 24 миллиметра спереди и 12 сзади, а также перенастроенным рулевым управлением. Автомобиль оборудован усиленными тормозами с 380-миллиметровыми передними дисками и фиксированными суппортами. Покрышки — Michelin Pilot Sport 4S размерностью 245/35 R20.
Для улучшения аэродинамики в переднем бампере 508 Peugeot Sport Engineered появились увеличенные воздухозаборники и прорези с плавающими лезвиями, направляющими воздушный поток к радиатору. Кроме того, спереди и на боковых юбках установлены небольшие «крылышки»-винглеты, а сзади — новый диффузор.
Салон «заряженного» гибрида почти такой же, как у серийного 508-го: передняя панель i-Cockpit, «приборка» на уровне глаз водителя, асимметричный руль, который у концепта отделан алькантарой и украшен углепластиком, чувствительный к прикосновениям загнутый джойстик трансмиссии. Разница только в цветовой гамме и материалах, а также новых комфортных сиденьях с комбинированной отделкой кожей и алькантарой.
О запуске концепта в серию речь пока не идет. Тем не менее выпуск электрифицированных спорткаров — одно из приоритетных направлений для Peugeot на ближайшие годы.