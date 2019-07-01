Уникальный 49-летний прототип Ferrari чуть не сгорел в Монако

В своём твиттере Гликенхаус написал, что выполнил все необходимые действия, чтобы не допустить распространения огня: замедлился и включил встроенную систему пожаротушения. Благодаря своевременной реакции Ferrari 512S Modulo практические не пострадал: автомобиль по-прежнему на ходу, а об инциденте напоминают лишь обгоревшие кузовные панели. По словам бизнесмена, причиной пожара стал кастомный глушитель, изготовленный одним из бывших партнеров его компании.
. Firm we are no longer involved with designed a muffler that caught fire. I followed procedure slowed to keep fire behind car and activated on board system which extinguished fire. No serious damage. I checked car and set off. We’ll drive her tomorrow thru Casino Square. pic.twitter.com/mhI2rlHmO4— Scuderia Cameron Glickenhaus (@Glickenhaus) 28 июня 2019 г.
Ferrari 512S Modulo — первый самостоятельный проект молодого дизайнера Паоло Мартина, который в то время работал в Pininfarina. Шоу-кар, построенный на шасси гоночной машины с одноименным названием и оснащенный V12 мощностью 560 сил, показали в 1970 году на автосалоне в Женеве. Изначально футуристичный прототип мог передвигаться только вперед-назад, так как не имел рулевого управления, но Гликенхаус полностью восстановил его и даже сертифицировал для обычных дорог.
Особенность машины — сдвижной купол, сферические элементы, на которые вынесли основные органы управления, крышка моторного отсека с 24 отверстиями и закрытые колесные арки.