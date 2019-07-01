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15:39

Уникальный 49-летний прототип Ferrari чуть не сгорел в Монако

Шоу-кар с дизайном от ателье Pininfarina принадлежит владельцу Scuderia Cameron Glickenhaus

© Фото: Scuderia Cameron Glickenhaus | twitter.com
Уникальный 49-летний концепт Ferrari 512S Modulo, ныне принадлежащий владельцу компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймсу Гликенхаусу, загорелся во время поездки бизнесмена по Монако. Огонь удалось быстро потушить благодаря встроенной системе пожаротушения, но у автомобиля немного обгорел кузов.
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В своём твиттере Гликенхаус написал, что выполнил все необходимые действия, чтобы не допустить распространения огня: замедлился и включил встроенную систему пожаротушения. Благодаря своевременной реакции Ferrari 512S Modulo практические не пострадал: автомобиль по-прежнему на ходу, а об инциденте напоминают лишь обгоревшие кузовные панели. По словам бизнесмена, причиной пожара стал кастомный глушитель, изготовленный одним из бывших партнеров его компании.

Ferrari 512S Modulo — первый самостоятельный проект молодого дизайнера Паоло Мартина, который в то время работал в Pininfarina. Шоу-кар, построенный на шасси гоночной машины с одноименным названием и оснащенный V12 мощностью 560 сил, показали в 1970 году на автосалоне в Женеве. Изначально футуристичный прототип мог передвигаться только вперед-назад, так как не имел рулевого управления, но Гликенхаус полностью восстановил его и даже сертифицировал для обычных дорог.

Особенность машины — сдвижной купол, сферические элементы, на которые вынесли основные органы управления, крышка моторного отсека с 24 отверстиями и закрытые колесные арки.

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