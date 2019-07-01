Уникальный 49-летний прототип Ferrari чуть не сгорел в Монако

Ferrari 512S Modulo — первый самостоятельный проект молодого дизайнера Паоло Мартина, который в то время работал в Pininfarina. Шоу-кар, построенный на шасси гоночной машины с одноименным названием и оснащенный V12 мощностью 560 сил, показали в 1970 году на автосалоне в Женеве. Изначально футуристичный прототип мог передвигаться только вперед-назад, так как не имел рулевого управления, но Гликенхаус полностью восстановил его и даже сертифицировал для обычных дорог.