Подразделение MSO представило спецверсию 675-сильного суперкара

Пульс

McLaren 675LT раскрасили в цвета Gulf в честь ле-мановской машины 1990-х

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1 июня 2018

Подразделение MSO компании McLaren Automotive завершило постройку особой версии купе 675LT. Суперкар окрасили в легендарные гоночные цвета Gulf Racing и персонализировали с помощью опций из каталога MSO Defined.

Постройка машины заняла 1000 часов. Из них только 800 ушло на покрасочные работы. Машину посвятили ле-мановскому спортпрототипом F1 GTR Longtail, участвовавшему в гонках на выносливость в 1990 годах.

От обычного 675LT спецверсия суперкара отличается 20-дюймовыми колесными дисками, выкрашенными в оранжевый цвет, измененным воздухозаборником на крыше и карбоновым воздушным тормозом. В отделке интерьера используется черная алькантара и углепластик.

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McLaren 675LT оснащается 3,8-литровой твин-турбо «восьмеркой», отдача которой составляет 675 лошадиных сил и 700 Нм момента. Двигатель работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. С места до «сотни» суперкар разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость — 326 километров в час.

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