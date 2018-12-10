McLaren представил открытую версию суперкара 720S

Родстер оборудован активным спойлером, который подстраивается под положение крыши и выполняет роль воздушного тормоза, гидравлической подвеской Proactive Chassis Control II и колесами с новым дизайном. Кроме того, 720S Spider предложен в новых цветах — Belize Blue и Aztec Gold.

Заказы на суперкар уже принимаются. Начальная цена — 237 000 фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей по текущему курсу).