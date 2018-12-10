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12:19

McLaren представил открытую версию суперкара 720S

Родстер оснастили углепластиковой крышей с рекордным в классе временем трансформации

Компания McLaren представила открытую версию суперкара 720S — 720 S Spider. По сравнению с купе родстер потяжелел всего на 49 килограммов, получил углепластиковую крышу с рекордным в классе временем трансформации и уникальные задние стойки со стеклянными секциями.

Благодаря карбоновому монококу Monocage II-S с интегрированной системой защиты от опрокидывания в родстере не используются дополнительные усилители кузова. Масса суперкара — 1332 килограмма, что всего на 49 килограммов больше, чем у купе, и на 88 килограммов меньше, чем у «ближайшего конкурента». Вероятно, речь идет о Ferrari 488 Spider, масса которого как раз 1420 килограммов.

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Жесткая карбоновая крыша «Спайдера» оснащена электрическим приводом. В компании утверждают, что у нее рекордное время трансформации для суперкаров — всего 11 секунд, что на шесть секунд быстрее, чем у 650S Spider. Кроме того, ее механизм в два раза тише предшественника. Сложить или разложить крышу можно на скорости до 50 километров в час. В качестве опции доступен верх с электрохромным стеклом, меняющим уровень прозрачности.

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Позади сидений 720S Spider установлены обтекатели с углепластиковой защитной структурой и стойки с секцией из затемненного стекла. Они не только на 12 процентов улучшают обзорность, но и оптимизируют воздушные потоки в задней части родстера. У суперкара два багажника: основной 150-литровый находится спереди, сзади, под декоративной крышкой, скрыт отсек объемом 58 литров (доступен только при поднятой крыше).

McLaren 720S Spider оснащен таким же двигателем, что и купе: 4,0-литровой твин-турбо «восьмеркой» мощностью 720 сил и 770 Нм момента. С места до ста километров в час родстер разгоняется за 2,9 секунды, до 200 — за 7,9 секунды. Максимальная скорость с поднятой крышей аналогична 720S — 341 километр в час. С убранной можно разогнаться до 325 километров в час.

Родстер оборудован активным спойлером, который подстраивается под положение крыши и выполняет роль воздушного тормоза, гидравлической подвеской Proactive Chassis Control II и колесами с новым дизайном. Кроме того, 720S Spider предложен в новых цветах — Belize Blue и Aztec Gold.

Заказы на суперкар уже принимаются. Начальная цена — 237 000 фунтов стерлингов (около 20 миллионов рублей по текущему курсу).

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