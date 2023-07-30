Видео: новый McLaren 750S разогнали до 330 километров в час

За рулём находился экс-пилот Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 разогнал новый McLaren 750S до 330 километров в час. Весной 2023 года компания McLaren представила новый суперкар 750S — преемник модели 720S оказался самым лёгким и быстрым из серийных автомобилей марки, а его путь к клиентам оказался гораздо короче, чем у гибрида Artura. Публичная презентация новинки состоялась уже летом и на ней был установлен первый рекорд максимальной скорости для McLaren 750S. При этом заезды состоялись на дороге общего пользования, пусть и перекрытой под импровизированные состязания.