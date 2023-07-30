Видео: новый McLaren 750S разогнали до 330 километров в час

Видео: новый McLaren 750S разогнали до 330 километров в часЗа рулём находился экс-пилот Формулы-1
Бывший гонщик Формулы-1 разогнал новый McLaren 750S до 330 километров в час. Весной 2023 года компания McLaren представила новый суперкар 750S — преемник модели 720S оказался самым лёгким и быстрым из серийных автомобилей марки, а его путь к клиентам оказался гораздо короче, чем у гибрида Artura. Публичная презентация новинки состоялась уже летом и на ней был установлен первый рекорд максимальной скорости для McLaren 750S. При этом заезды состоялись на дороге общего пользования, пусть и перекрытой под импровизированные состязания.
Премьеру автомобиля подразделение McLaren в США совместило с участием в мероприятии Sun Valley Tour de Force — на специально перекрытом пятикилометровом отрезке шоссе в Национальной зоне отдыха Sawtooth в центральном Айдахо все желающие могли испытать свои машины в погоне за максимальной скоростью.
За руль заднеприводного купе с 750-сильным 4,0-литровым бензиновым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач сел швед Стефан Йоханссон. Экс-пилот Формулы-1, выступавший в том числе и за McLaren, смог разогнать новинку до 330 километров в час.
«Управление 750S — это действительно вдохновляющий опыт. Он комфортный, предсказуемый и в то же время невероятно быстрый. За рулём вы чувствуете себя в безопасности и уверенно демонстрируете выдающийся уровень производительности автомобиля. Это суперкар во всех отношениях и основан он на наследии своего эталонного предшественника 720S», — заявил гонщик.