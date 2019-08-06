В России отзовут один кабриолет BMW 8-Series

Сервисная кампания коснулась почти новой «восьмерки» BMW: поставки кабриолетов в кузове G14 начались в марте этого года. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии поясняет, что на указанном автомобиле возможна разгерметизация или обрыв топливопровода во время движения.

Дилеры марки свяжутся с владельцем автомобиля и бесплатно проведут диагностику и необходимую корректировку топливной системы. VIN-номер дефектного автомобиля опубликован на сайте Росстандарта.