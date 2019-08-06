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16:37

В России отзовут один кабриолет BMW 8-Series

Причина сервисной кампании в возможных неполадках топливной системы

© BMW
Росстандарт объявил об отзыве единственного BMW 8-Series Convertible — владельцу дефектного кабриолета придется внепланово посетить дилера из-за неправильной установки насосов высокого давления.

Сервисная кампания коснулась почти новой «восьмерки» BMW: поставки кабриолетов в кузове G14 начались в марте этого года. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии поясняет, что на указанном автомобиле возможна разгерметизация или обрыв топливопровода во время движения.

Дилеры марки свяжутся с владельцем автомобиля и бесплатно проведут диагностику и необходимую корректировку топливной системы. VIN-номер дефектного автомобиля опубликован на сайте Росстандарта.

BMW 8-Series Convertible продается в России в трех версиях: 840i, 840i xDrive и M850i xDrive. Базовая цена кабриолета — 7 миллионов 600 тысяч рублей.

В России не впервые запускается «персональная» отзывная кампания: в феврале 2017 года компания Porsche оповестила о ремонте суперкара 918 Spyder — супергибриду экстренно заменили рычаги передней подвески. В 2016-м эту же машину отправляли на сервис из-за дефекта креплений ремня безопасности.

Источник: Росстандарт