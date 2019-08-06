В России отзовут один кабриолет BMW 8-Series

Сервисная кампания коснулась почти новой «восьмерки» BMW: поставки кабриолетов в кузове G14 начались в марте этого года. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии поясняет, что на указанном автомобиле возможна разгерметизация или обрыв топливопровода во время движения.
Дилеры марки свяжутся с владельцем автомобиля и бесплатно проведут диагностику и необходимую корректировку топливной системы. VIN-номер дефектного автомобиля опубликован на сайте Росстандарта.
BMW 8-Series Convertible продается в России в трех версиях: 840i, 840i xDrive и M850i xDrive. Базовая цена кабриолета — 7 миллионов 600 тысяч рублей.
В России не впервые запускается «персональная» отзывная кампания: в феврале 2017 года компания Porsche оповестила о ремонте суперкара 918 Spyder — супергибриду экстренно заменили рычаги передней подвески. В 2016-м эту же машину отправляли на сервис из-за дефекта креплений ремня безопасности.