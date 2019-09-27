Посмотрите, как победитель NASCAR дрифтит на 800-сильном хот-роде

В прошлом году автомастерская Danton Arts Kustoms, базирующаяся во французской коммуне Ваноск и специализирующаяся на постройке хот-родов, представила новый проект — доработанный вариант гранд-турера Lamborghini Espada. В основу эпатажного автомобиля лег оригинальный кузов «Эспады» с полностью новой передней частью и модифицированным обвесом.