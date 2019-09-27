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16:17

Посмотрите, как победитель NASCAR дрифтит на 800-сильном хот-роде

Грузовичок оснащен двигателем Ford Performance

Мастерская Factory Five из Массачусетса построила хот-род для дрифта. Грузовичок оснащен наскаровским двигателем Ford Performance, выдающим более 800 лошадиных сил.

В ролике YouTube-канала Snap-on Tools автомобиль ездит по автодрому Charlotte Motor Speedway — на этой трассе проходят гонки американских серий Monster Energy NASCAR Cup, XFINITY и Gander Outdoors Truck. За рулем машины — самый молодой победитель NASCAR «Джоуи» Логано.

Видео: Snap-on Tools

В прошлом году автомастерская Danton Arts Kustoms, базирующаяся во французской коммуне Ваноск и специализирующаяся на постройке хот-родов, представила новый проект — доработанный вариант гранд-турера Lamborghini Espada. В основу эпатажного автомобиля лег оригинальный кузов «Эспады» с полностью новой передней частью и модифицированным обвесом.