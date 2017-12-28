Электрическому «Корвету» добавили мощности

Американская компания Genovation Cars, создатель самого быстрого дорожного электрокара, анонсировала премьеру обновленного купе Genovation GXE. Новинку, которая получит более мощную силовую установку, представят в январе 2018 года на выставке потребительской электроники CES.

Предсерийный экземпляр машины, построенной на базе Chevrolet Corvette, укомплектуют двумя электромоторами и инверторами, которые будут работать в паре с семиступенчатой «механикой» или «роботом» с двумя сцеплениями. Суммарная отдача силовой установки составит 800 лошадиных сил и 949 Нм крутящего момента.

С нуля до 100 километров в час Genovation GXE сможет разгоняться менее чем за три секунды, а его максимальная скорость составит 354 километра в час. Планируется, что запас хода электрокара превысит 300 километров.

Первую версию электромобиля (на фотографиях) Genovation представила в 2016 году. Купе также комплектовалось двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляла 660 лошадиных сил и 813 Нм крутящего момента. На одной зарядке оно могло проезжать до 210 километров. Цена электрокара составляла 750 000 долларов (43,3 миллиона рублей).

Весной 2016 года Genovation Cars установила мировой рекорд скорости среди электрокаров, которым разрешена езда по дорогам общего пользования. Автомобиль, построенный на базе Corvette 2006 года, смогли разогнать до 300,6 километра в час.