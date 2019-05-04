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11:34

BMW показала первую фотографию четырехдверной «восьмерки»

Публичный дебют новинки состоится в конце июня этого года

Компания BMW опубликовала первую фотографию новой модели семейства 8 Series — четырехдверки 8 Series Gran Coupe. Премьера новинки состоится на специальном мероприятии #NextGen в выставочном центре BMW Welt в конце июня, а ее рыночный дебют запланирован на сентябрь.
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От BMW 8 серии с двумя дверями Gran Coupe отличается увеличенной колесной базой. Прибавка позволила расширить пространство на заднем ряду, а также сделать больше багажный отсек. Пока не ясно, сколько посадочных мест будет в автомобиле, хотя не исключено, что на выбор могут предложить два раздельных кресла или трехместный диван.

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Купе BMW 8 Series

Внешне и технически BMW 8 Series Gran Coupe будет повторять купе и кабриолет. В основе моделей семейства лежит модульная платформа CLAR с адаптивной подвеской и подруливающими задними колесами. В конструкции «тележки» используется алюминий, магний и углепластик. В зависимости о версии «восьмерку» можно укомплектовать блокировка заднего дифференциала и активными стабилизаторами поперечной устойчивости.

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Купе BMW 8 Series

Купе BMW 8 Series предлагается в двух модификациях: бензиновой M850i xDrive и дизельной 840d xDrive. Первая комплектуется 4,4-литровым V8 с двумя турбонагнетателями, который выдает 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Вторая — трехлитровой дизельной «шестеркой» мощностью 320 сил и 680 Нм момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» Steptronic.

В России купе M850i xDrive стоит от 8 570 000 рублей. Более доступный вариант 840d xDrive оценен минимум в 6 830 000 рублей. Цена кабриолета — минимум 9 410 000 рублей.

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