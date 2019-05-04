BMW показала первую фотографию четырехдверной «восьмерки»

От BMW 8 серии с двумя дверями Gran Coupe отличается увеличенной колесной базой. Прибавка позволила расширить пространство на заднем ряду, а также сделать больше багажный отсек. Пока не ясно, сколько посадочных мест будет в автомобиле, хотя не исключено, что на выбор могут предложить два раздельных кресла или трехместный диван.